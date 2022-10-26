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差48cm！小隻馬嫁身高195巨人尪　粉絲羞問「會痛嗎」她回應超霸氣

▲▼外國一對夫妻身高相差48公分。（圖／翻攝TikTok@bethanyanddanny）

▲外國一對夫妻身高相差48公分，在網路上爆紅。（圖／翻攝TikTok@bethanyanddanny）

記者吳美依／綜合報導

外國夫妻丹尼（Danny Casaurang）和貝瑟妮（Bethany Casaurang）身高相差48公分，經常在社群媒體分享體型懸殊導致的生活趣事。妻子貝瑟妮表示，許多粉絲和網友很喜歡暗示性詢問「（房事）會痛嗎？」她如今特地拍攝TikTok影片回應，「嗯，這不是秘密，但不關你們的事。」

▲▼外國一對夫妻身高相差48公分。（圖／翻攝TikTok@bethanyanddanny）

▲▼外國一對夫妻身高相差48公分。（圖／翻攝TikTok@bethanyanddanny）

▲夫妻倆經常因為身高差距太大而發生趣事。（圖／翻攝TikTok@bethanyanddanny）

丹尼身高6呎5吋（約195公分），貝瑟妮卻僅4呎10吋（約147公分）。貝瑟妮幽默分享，她經常被先生「像船一樣大」的鞋子絆倒，拿不到對方隨手放在架子頂端的東西，如果借車給老公開，下次出門前，總要耗費很大一番功夫調整駕駛座。

此外，貝瑟妮個性活潑開朗，丹尼則是溫和內向，她時常拉著老公一起拍攝TikTok，雖然先生不擅長在鏡頭前表現自己，但總會掛著木訥又充滿愛意的笑容配合演出，夫妻倆一熱一冷的可愛互動也吸引大票粉絲。

▲▼外國一對夫妻身高相差48公分。（圖／翻攝TikTok@bethanyanddanny）

▲貝瑟妮和老公感情超好，經常在社群媒體上放閃。（圖／翻攝TikTok@bethanyanddanny）

@bethanyanddanny ♬ Original Sound - Unknown

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