沒硬拗空間了！右轉沒先切入「最外側車道」　將吃最高1800元罰單

▲路口車流交織，易發生車禍。（資料圖／記者蔡文淵翻攝）

記者李姿慧／台北報導

民眾行駛汽車右轉時，需切入外側道後再右轉，不過卻有民眾在多車道行駛時，直接在外側中間車道右轉，卻堅持他也是在「外車道」，為避免執法爭議，交通部預告修法，將更明確規範，汽車在圓環或交叉路口應換入「最外側」車道，行駛至路口後再右轉，新法預計最快11月底實施，違者可罰600到1800元。

現行法規規定，民眾右轉需行駛到外側車道後，於路口再右轉，行駛圓環也應讓內側車道車輛先行，不過有民眾在多車道路段右轉時，直接從外側第二車道轉彎，與最外車車道直行車輛發生交織風險，被開單時卻堅持他也是在「外側車道」，爭論法規並無規定是「最外側車道」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

為避免有模糊空間，交通部預告修正「道路交通安全規則」，明確規範汽車行駛至交岔路口，右轉彎時，應先換入最右側的「最外側車道」 (包含慢車道 )後，駛至路口再行右轉之規定；另行經多車道之圓環，相鄰二車道靠外側行駛車輛，應讓靠內側行駛之車輛先行或變換車道。內側車道車輛駛離多車道圓環，應先換入「最外側」車道，駛至路口後再行右轉。

交通部表示，上列法規預估最快11月底上路，未依規定行駛和右轉，將可罰600到1800元。