國道內側開92公里為何罰3千？內政部解答「龜速車占超車道」

▲內政部說明，慢速車占用內線道違反道《道路交通管理處罰條例》。 （圖／翻攝自Facebook／內政部）

記者劉人豪／綜合報導

一名BMW車主20日在臉書社團貼出罰單抱怨，他上月行駛在國道時明明在速限內沒有超速，卻被開罰3000元，讓他完全無法接受，對此，內政部說明是因為「龜速車占在超車道」，違反《道路交通管理處罰條例》所以才開罰。

▲BMW駕駛怨速限內走國道竟罰3000元，遭網友一致砲轟。（圖／翻攝自爆料公社）

該名BMW車主在臉書「爆料公社」發文抱怨，沒有超速走在國道竟然被開罰單，而從罰單內容可以看見原因是「行駛高速公路未依規定行駛車道者─小型車未以規定之最高速度行駛內側車道，速限110公里，行速92公里」。當時畫面也顯示，該BMW前方幾乎整條道路淨空，而後方則至少緊跟了5台車輛，明顯擋住其他車輛，臉書「國道公路警察局」也在該車前方車道上，P圖3個「龜」字，狠酸這名車主。

▲國道警臉書小編PO出BMW龜速照。（圖／翻攝自Facebook／國道公路警察局」）

內政部於臉書發文說，有民眾上網發問：「國道限速110，開92，又沒超速為何要罰？」經過國道公路警察局查證，這名駕駛就是因為違反《道路交通管理處罰條例》第33條1項3款「小型車未以規定之最高速度行駛內線車道」而收到罰單。

內政部表示，簡單講就是慢速車占用內線道，再簡單一點就是「龜速車占在超車道」。並呼籲用路人一起遵守規定，不當超車道上的路隊長，保持國道上的行駛暢通！