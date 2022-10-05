　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

中市府全國首創商場低碳認證　攜手6家商場年減碳32座中央公園

▲▼ 臺中市政府,低碳認證,中央公園,盧秀燕,大遠百,廣三SOGO,家樂福,特力屋,三井OUTLET MALL,LED,減碳,節能,永續。（圖／臺中市政府經濟發展局提供）

圖、文／臺中市政府經濟發展局提供

為持續朝2050年淨零碳排目標努力，臺中市政府110年訂定臺中市商場低碳認證辦法，今(111)年率全國首度針對大型商場推動低碳認證作業，邀請臺中市商場踴躍申請參加，並邀請專家至各商場實地輔導，共有14家商場申請認證，其中6家商場以實施設置太陽光電發電系統、更換節能設備或燈具及建置能源管理系統等措施通過低碳認證，年節電量逾908萬度，碳排放量減少約4,600公噸，相當於32座中央公園年吸碳量。10/4(二)由市長盧秀燕於市政會議上親自頒予認證獎牌，肯定此6家商場落實企業責任之努力。

▲▼ 臺中市政府,低碳認證,中央公園,盧秀燕,大遠百,廣三SOGO,家樂福,特力屋,三井OUTLET MALL,LED,減碳,節能,永續。（圖／臺中市政府經濟發展局提供）

▲▼ 臺中市政府,低碳認證,中央公園,盧秀燕,大遠百,廣三SOGO,家樂福,特力屋,三井OUTLET MALL,LED,減碳,節能,永續。（圖／臺中市政府經濟發展局提供）

盧市長說明，低碳認證以再生能源、能源及用電管理、水資源利用等節能低碳措施為標準，111年度共14家資本額達3,000萬以上大型商場申請參加，其中6家商場通過認證，分別為「三中港奧特萊斯股份有限公司」(三井OUTLET MALL)、「遠東百貨股份有限公司台中分公司」(台中大遠百)、「廣三崇光國際開發股份有限公司」(廣三SOGO百貨)、「家福股份有限公司(台中文心分公司)」(家樂福)、「家福股份有限公司(台中豐原分公司)」及「特力屋股份有限公司北屯分公司」。其中，三井OUTLET MALL為全台最大太陽光電商場，每年可產生綠電加上能源管理，及逾2萬平方公尺之綠化面積，年節電量高達721萬度，年減碳量逾3,600公噸；廣三SOGO百貨則透過新設高效率冰水主機、空調設備增設變頻器、更新熱交換器老舊盤管及設置能源管理系統等，年節電量高達約77萬度；台中大遠百也於屋頂設置太陽光電，並採用更換節能LED燈具減碳措施、營業周邊綠美化且設置能源管理系統，協助即時掌握設備耗能有效管理企業用電情形；文心家樂福以使用LED照明燈具、大風扇取代空調增加對流等節能措施；豐原家樂福設置智慧水塔降低水質導電度提升冰機運轉效能及使用LED照明燈具等節能措施。6家商場年節電量逾908萬度，碳排放量減少約4,600公噸，相當於32座中央公園的年吸碳量。

經發局表示，推動低碳永續城市需與各企業合作，今年度獲得認證的低碳商場，以「節電、節能、創能」多項減碳方式，展現本市各企業商場減碳意識提升，與市府同樣致力達成節能減碳目標決心、逐步落實ESG。期盼以通過認證商場作為本市企業低碳楷模，引領更多中小型商場加入綠能行列，協力朝2050年淨零碳排目標，打造「綠色商場」、「環境永續」雙贏局面。

(臺中市政府經濟發展局 廣告)

ET快訊
資策會改口「引用比例不當可能提告」 高虹安回應了
次世代疫苗「18歲以上」下周二全面開打　780萬人搶200多
快訊／中友百貨電梯「直墜地下室」！　民眾目睹嚇傻
快訊／諾貝爾化學獎公布！　3位學者獲殊榮
邱國正認了「兵役會延長」：年底前公布役期
看好航海王！　這間公司公告買進長榮2850張
獨／北市淫警劈腿少女拍不雅照　公務車載不同女子出遊10次

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

2022桃園眷村文化節10／7起登場　邀您同享眷味時光

劉櫂豪「大小朋友聽故事」　邀家長帶小朋友故事中想想玩玩

台南東區首例選舉暴力　蔡宛秦宣傳車上喇叭遭受外力重擊破壞

中市府全國首創商場低碳認證　攜手6家商場年減碳32座中央公園

通緝犯遇警心虛趁隙逃跑　追百米緝捕到案

因應國慶加強應變能力　內埔警分局拉下鐵門原因曝

台東全縣22所國中推創業社團　「小桃子的打蘆汗樹屋」今啟用

基隆+1047！落實防疫規範不輕忽　林右昌籲完整接種增防護力

國慶連假屏東市避壅塞　施工路段報恁知

竹竹苗首件　地主自辦都更「混居社宅」完工領照　

夫妻問路沒搭上車怪副站長　爆氣狂罵：要以旅客為優先

調皮女兒護髮素偷加脫毛劑　媽慘變禿頭...網：聞不出來？

彰化違建「吃掉人行道」！神秘屋主現聲：路是自己買的要建商賠

彰化屋主自拆「吃人行道違建」　市長喊：該罰的還是會提告！

動力火車拍完實境「快篩2條線」　老婆.隊友一聽「秒跳車」XD

暖心！阿嬤回收物掉整街　9高中生雙手抱滿默默幫忙

情侶玩夜市麻將出千全被錄　老闆無奈：自以為亞洲快手

謝忻.小甜甜閨蜜情不再？　兩人並坐幾乎「全程零互動」

柯佳嬿被敲碗上《玩很大》超疑惑　韓國得獎..笑「粉絲哪有許光漢多」

轎車起步直撞孔洞上工人！　女駕駛聽「壓到人」急倒車

2022桃園眷村文化節10／7起登場　邀您同享眷味時光

劉櫂豪「大小朋友聽故事」　邀家長帶小朋友故事中想想玩玩

台南東區首例選舉暴力　蔡宛秦宣傳車上喇叭遭受外力重擊破壞

中市府全國首創商場低碳認證　攜手6家商場年減碳32座中央公園

通緝犯遇警心虛趁隙逃跑　追百米緝捕到案

因應國慶加強應變能力　內埔警分局拉下鐵門原因曝

台東全縣22所國中推創業社團　「小桃子的打蘆汗樹屋」今啟用

基隆+1047！落實防疫規範不輕忽　林右昌籲完整接種增防護力

國慶連假屏東市避壅塞　施工路段報恁知

竹竹苗首件　地主自辦都更「混居社宅」完工領照　

最強BL泰劇《黑幫少爺愛上我》　台灣場創亞洲首例「獨家內容」謝粉絲

女主管約南投玩3天「要不要換女友」！下秒見1舉動　他呆愣原地

ITZY留真直播「公開提Joy、Crush戀情」惹議！片段瘋傳　韓網兩派戰翻

才剛蹲馬桶…2汪嫌太久「帶豬隊友」撞門硬闖　姐怒喊：滾出去～

資策會改口「引用比例不當可能提告」 高虹安：政治力介入的結果

中環賣長榮3060張「虧3820萬元」　手上還有6282張

釜山電影紅毯／具惠善性感紗裙「上下失守」全都露　不安狂拉裙子

路透曝「普丁動用核武」1關鍵！美對上全球最大核武國　3選項曝光

錯誤刷牙方式可能導致牙周病！艾力克斯分享：AI智能教你聰明刷牙，就像有牙醫在家！

《南方四賤客》比印度神童準？　神預言周玉蔻下場超驚

禮儀師幫女亡者腦漿撿乾淨　一看「身分證後6碼」愣：巧合？

地方熱門新聞

嘉義街頭出現「單人座」迷你電動車

台中食品大廠遭爆賣過期冷凍食品

破紀錄！台中市議會10議員榮退　「9人交棒下一代」

檢舉獎金最高1,000萬　移民署桃園站宣導反賄

黃偉哲愛犬妞妞現身　影片意外引來米可白留言

曹興誠：不希望台灣變成香港

彰化吉祥物命名投票開跑...網友又歪樓　

2022年全國第43屆華宗盃排球賽落幕

嘉義地檢署反賄選成效宣導

台南4年增加4萬多個停車位

台南警環監強力取締改裝噪音車

茶博會接駁車和交管資訊看這裡

偷竊1大3小黃金招財龜遭警識破

為里民興土木　台南四年修建119座活動中心

更多熱門

相關新聞

幕後／蔡其昌喊「縣區人做市長」　輔選人士曝勝選關鍵

幕後／蔡其昌喊「縣區人做市長」　輔選人士曝勝選關鍵

台中市長選舉倒數52天，民進黨台中市長參選人蔡其昌近期強打「換台中縣人當市長」訴求，近日已經舉辦4場千人大型造勢活動，預計到11月底投票日前，還要舉辦23場活動，預計將走遍原縣區的21個行政區。一名輔選幹部透露，蔡其昌面對台中市長盧秀燕的執政優勢，維持「不放棄」的狀態，過去數月勤走基層，未來50天的重點則會放在炒熱選情；地方人士也不諱言，原縣區人口比原市區人口多，但台中市升格後，城鄉落差加劇，有相對剝奪感，此訴求頗能回應縣區民眾期盼。

高雄大遠百地下室竄濃煙　今暫停營業

高雄大遠百地下室竄濃煙　今暫停營業

高雄大遠百失火「煙霧瀰漫」畫面曝

高雄大遠百失火「煙霧瀰漫」畫面曝

蔡其昌：無法擺脫「慶記之都」惡名　「台中人覺得很丟臉羞愧」

蔡其昌：無法擺脫「慶記之都」惡名　「台中人覺得很丟臉羞愧」

大潤發ASC認證漁場「鮭魚秋栗炊飯」4步驟美味安心吃

大潤發ASC認證漁場「鮭魚秋栗炊飯」4步驟美味安心吃

關鍵字：

臺中市政府低碳認證中央公園盧秀燕大遠百廣三SOGO家樂福特力屋三井OUTLET MALLLED減碳節能永續

讀者迴響

熱門新聞

快訊／魏如萱證實離婚隆宸翰了！

快訊／金曲台語歌手高向鵬過世！

登山女神求斗內竟勾搭已婚富商　正宮痛心發聲

登山女神曾格爾「約泡過夜」已婚富商！　用身體拉贊助

許明杰醉罵「錢櫃芭樂阿嬤」當街下跪　網友卻一面倒挺他

蕭亞軒現身巴黎「五官又變了」驚人近照曝光！

原子少年20歲成員爆「爛醉硬上網美」！

70歲富豪吃威而鋼「極樂20歲嫩妹」！40歲正宮復仇

女下水30mins姿勢怪　無視禁下水警語喪命

快訊／原子少年成員「硬上未成年女」 首發聲道歉了：接受一切懲處

救出7隻「黑拉拉幼犬」！獸醫傻眼：不是狗

起底下跪許明杰「芭樂嬤」！不買就開罵還追人

印度喜馬拉雅山雪崩！登山隊被活埋已10死

新視角曝光！國道球棒猴打運將「被反殺」乘客嚇哭

開槍畫面曝！建設公司老闆遭近距離開3槍倒地

更多

最夯影音

更多
夫妻問路沒搭上車怪副站長　爆氣狂罵：要以旅客為優先

夫妻問路沒搭上車怪副站長　爆氣狂罵：要以旅客為優先
調皮女兒護髮素偷加脫毛劑　媽慘變禿頭...網：聞不出來？

調皮女兒護髮素偷加脫毛劑　媽慘變禿頭...網：聞不出來？

彰化違建「吃掉人行道」！神秘屋主現聲：路是自己買的要建商賠

彰化違建「吃掉人行道」！神秘屋主現聲：路是自己買的要建商賠

彰化屋主自拆「吃人行道違建」　市長喊：該罰的還是會提告！

彰化屋主自拆「吃人行道違建」　市長喊：該罰的還是會提告！

動力火車拍完實境「快篩2條線」　老婆.隊友一聽「秒跳車」XD

動力火車拍完實境「快篩2條線」　老婆.隊友一聽「秒跳車」XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面