【廣編】小S親身推薦好喝有感又不貴　喝出澎潤發光盛世美顏

【廣編特輯】

圖、文／TKLAB提供

台灣MIT美妝保健品牌TKLAB自2010年創立以來，默默累積了廣大死忠消費者。2022年品牌旗下最熱銷明星商品TKLAB膠原蛋白飲，請到完美符合品牌形象的國際巨星小Ｓ代言，瞬間創造出更強大的TK旋風，席捲國內美妝保健市場，讓更多人一起沈迷在TKLAB膠原蛋白創造澎潤、發亮、逆齡的美好狀態，產品銷量呈倍數成長，接連創下商品熱銷佳績。

TKLAB膠原蛋白飲，成分除了唯一取得德國針對養顏美容專利之膠原蛋白專利認證－德國VERISOL®專利膠原蛋白2500mg，更增量2倍添加NAG（玻尿酸前驅物），分子更小，更好吸收，添加維生素C，促進膠原蛋白生成，讓美麗更有感，外加沒有腥味，水蜜桃及金黃蘋果酸甜口味超好入口。

為了素食者更推出素食版的「雪耳膠原飲」，清爽雪梨風味毫無負擔，且無添加孕婦不能食用成份，不過因此時期體質較特殊，建議帶著產品全成分與添加量詢問醫生，即開即飲。小S試用一陣子後分享超級有感，表示日常維持良好狀態，除了規律運動大流汗，TKLAB膠原蛋白飲更是維持自己Glowing的關鍵。

小S唯一推薦的膠原蛋白飲，雙11限定超值優惠組，10盒只要3999元。即日起至11/14 更有膠原蛋白飲買2送2，輸入專屬折扣碼再折500元、單盒5折590元的優惠活動，心動的消費者們，快立即體驗國際巨星小S口中的好喝有感又不貴。