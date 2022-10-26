「波波牙醫」引藍白圍剿 　她還原委員會經過：陳時中明確表達反對

▲台北市長候選人陳時中。（圖／記者呂晏慈攝）



記者杜冠霖／台北報導

波波牙醫議題引發牙醫界反彈。國民黨台北市長候選人蔣萬安也批評前衛福部長陳時中，對此，立委林靜儀表示，陳時中明確反對相關附帶決議，衛福部也再三強調實務上有困難，反而當天蔣萬安視訊質詢時未提到相關議題，醫師法逐條討論時更已經下線。相關團體可以不用擔心，政治人物也不要利用資訊落差，去獲得政治利益紅利。

今年5月《醫師法》修法附帶決議，欲讓赴波蘭、西班牙等學醫的牙醫師（簡稱波波牙醫），返台可免學歷甄試及開放實習名額，引發牙醫界反彈。民進黨台北市長候選人陳時中政策小組召集人管碧玲25日表示，該提案原本是國民黨立委曾銘宗所提，蔣萬安完全懂法案審查及用詞差異，卻惡意陷害陳時中，至於黃珊珊若是知道自己的「政治導師」蔡壁如也同意最後的決議，也是惡意。

林靜儀表示，在立法院修法過程中，委員有權提出修法細節跟附帶決議，如果是建請案，行政單位是站在專業角度去評估是否有實施可能，並非照單全收，立委有立委的職權。

林靜儀指出，9月21日前部長陳時中跟相關團體開會過程中，就很明確表示，附帶決議在法理上對行政機關沒有拘束力，他也反對相關附帶決議，請其他陣營不要再模糊焦點。

林靜儀說明，在當天的議事資料中，原先委員有相關要求，衛福部都表達有實務上困難，需要邀集實務界、學界再做研議，以保障相關權益，當天的附帶決議中，並未要求儘速、全部進入實習，且委員會附帶決議也是建請案，也就是把專業評估職權回到行政執法機關。

蔣萬安陣營針對相關議題攻防，對此，林靜儀表示，蔣萬安說他完全協助團體，醫師法修法是5月9日當天，前面蔣萬安在視訊質詢，主要針對新冠口服藥、洗腎患者的確診流程，整整16分鐘的質詢都沒提到相關議題，且醫師法逐條討論時，蔣萬安就已經下線。

林靜儀指出，整個過程中，行政單位有最終決策權，尊重委員有提案權利，行政單位還在做協商跟討論，這個題目非常清楚，相關團體可以不用擔心，政治人物也不要利用資訊落差，去獲得政治利益紅利。