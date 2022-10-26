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習近平對台恫嚇　吳釗燮：對台威脅加大「只可能加劇」

▲▼吳釗燮 外交國防委員會邀報告業務概況 聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲外交部長吳釗燮。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

中共20屆一中全會日前落幕，外交部長吳釗燮26日表示，中國對台灣的威脅會加大，國際社會上封殺台灣的作法不會改變，不過，國際社會對20大的觀察似乎不是很正面，在這種狀況下，是台灣建立國際友誼「不錯的機會」。

立法院外交及國防委員會今天上午邀請吳釗燮報告外交部業務概況。吳釗燮會前接受媒體聯訪時，媒體關注，韓國《NEWS 1通訊社》昨天刊出吳釗燮專訪，他表示中共總書記習近平第3任期將增大武力犯台威脅，但台灣不會屈服。

對此，吳釗燮說，外面的說法很多、分析很多，外交部都尊重這些不同的分析，包括時程會提前、對台灣的威脅會加大等，外交部都在仔細觀察當中，沒有排除任何選項，就外交部的觀點來看，「我們所面對的形式還是一樣，中國在國際社會上面封殺我們的作法應該是不會改變，如果會改變的話，只有可能會加劇」，對於這些相關狀況，外交部都會仔細觀察，做最好的應對。

吳釗燮指出，國際社會對20大的觀察，似乎都不是很正面，在這種狀況之下，可能對台灣來說，也是建立國際友誼不錯的機會，盼藉由這個機會，擴展國際社會支持台灣的力量。

媒體追問，中國對台文攻武嚇是否將持續下去？吳釗燮說，外交部正在密切觀察，外交部認為，對於台灣的威脅應該是會加劇，尤其是看到中國在軍事方面所做的準備，一切都在加強他們的力道當中，而外交部當然是關心外交所面對的情勢，「我們的分析是，接下來可能要面對比以前更多的這種中國的外交上面的壓力，但是外交部會做好應對辦法」。

此外，外交部業務報告指出，中國國家主席習近平在中共20大報告中，揚言絕不承諾放棄使用武力，對台恫嚇，預期20大後中國對我國的安全威脅和外交打壓恐將只增不減。

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