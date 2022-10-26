娶到賺到！有「這3星座老婆」超幸福　摩羯女＝完美賢妻

▲星座工廠點名3大星座可謂最佳老婆（示意圖／ETtoday資料照）

記者張乃文／綜合報導

讓老公捧在手心寵的「最佳老婆」有什麼樣的特質？善解人意、貼心、有才華？無論有個好老公或是好老婆，相互珍惜也會讓幸福加成。而「摘星工廠」分享，12星座中「最佳老婆」3個星座，有的是「可鹽可甜」、有的是「該承擔的責任不推託」來看看你或另一半上榜了嗎？

什麼樣的女孩，容易成為老公心頭寶，有事沒事就會誇上兩句？摘星工廠點名「最佳老婆TOP3」，讓你結婚等於賺到：

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雙子女

雙子女「可鹽可甜」，娶回雙子老婆，會發現太值得發現、探索，可謂「寶藏老婆」。雖然有時候你會吐槽她毛毛躁躁、喜新厭舊等小毛病，但更多時候，會覺得她是個寶，值得掛在嘴邊誇的寶。

雙魚女

雙魚女貼心、善解人意，會用自己的貼心，讓老公處在十分舒適的狀態中；會用自己的善解人意，讓老公覺得甜，就想對人「炫耀」：你看我娶對人了！有妻如此，夫復何求？

摩羯女

魔羯女婚後會很迅速地成為讓老公感覺幸福的老婆，「該承擔的責任，她們不會推託」，還會主動幫忙分擔，在外的時候會注意給老公留面子，可謂完美賢妻。雖然人前低調的魔羯座不會搶功，但有智慧的她會讓老公知道自己的好。

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