國際支持及未雨綢繆　烏克蘭議員訪台分享戰爭啟示

▲烏克蘭國會議員盧狄克（Kira Rudik）訪問台灣。（圖／翻攝自twitter／Kira Rudik）



文／中央社

烏克蘭國會議員盧狄克今起訪台，她回顧俄羅斯揮軍入侵以來，資訊戰攻防、力爭國際支持及備戰等經驗值得台灣借鑑及交流。她感嘆烏克蘭戰前輕忽，早該多挖防空洞，「這將挽救更多生命」。

烏克蘭選民之聲黨（Golos）黨魁盧狄克（Kira Rudik），於俄烏戰爭爆發時張貼自己手持AK-47步槍的照片以示衛國。當時一句「當俄軍壓境之際，就是舉槍學扣扳機之時」引起台灣媒體關注。

她此行訪台參與世界民主運動全球大會，並於抵達當日接受中央社訪問。來程折騰，盧狄克不見疲態，提到烏克蘭民眾戰時展現的韌性令舉世印象深刻時，更是侃侃而談：「我們自己也吃驚，因為你不知道自己在戰爭下要怎麼做」。

面臨殘酷及不公的攻擊，烏克蘭人腦裡只想：盡一切努力阻止這一切，這就是烏克蘭人為自由而戰的原因。每天數百萬烏克蘭人都自問，「我今天要怎麼做讓國家離勝利更近」。

她說，開戰以來，烏克蘭學到的第一課是團結，無論何時何地都必須盡最大可能結交盟友，並確保他們能馬上提供支持。

盧狄克指出，如果沒有外界經援彌補烏克蘭預算缺口、提供逼退俄軍所需的武器及接納數以百萬計的烏克蘭難民，烏克蘭無法生存，還撐了8個多月。「不幸的是，戰前我們輕忽了」。沒人料到俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）會炸這些寧靜祥和的城市。

盧狄克說：「我們已經學到教訓」，如果時光能倒轉5年，烏克蘭應該挖更多防空洞並教民眾如何使用，這將挽救更多生命。」

俄羅斯入侵烏克蘭以來，雙方在資訊戰場的攻防成為戰事焦點。她舉例，戰爭剛開打時，民眾於通訊軟體Telegram分享遭火箭擊中地點的訊息，「我們很快發現敵方藉此確認是否擊中目標並立刻止血」。

與謊言對抗也是戰事一環。她說，「戰事進行中，人們非常容易受到這一切影響」。資訊戰、數位戰與常規戰事一樣需要特定戰略因應。政府必須管控宣傳、反制敵方宣傳，並與媒體合作。

她並指出烏克蘭幾乎日日受到飛彈轟炸及「神風」（kamikaze）無人機攻擊，於是人們得學會前往避難所、在酷寒中生存及如何養活自己和家人，足見無論承平時期或戰時維繫體力的必要性。

為了因應俄烏戰事，蒲亭9月21日下令俄國進行二戰以來的首次動員，並警告西方國家，當他說準備使用核武器保衛俄羅斯時，並非虛張聲勢。盧狄克表示，暴政和民主的主要差別在於暴政無需徵求任何人同意便迅速出手。為了正確回應侵略，「我們需要提前做好準備」。

她說，烏克蘭盼釐清世界將如何防止（核戰），及當下要做的事，畢竟已經沒時間召開戰略會議。全球民主社群的相關因應戰略為何？計畫為何？「這就是我來這裡的原因」。

第11屆世界民主運動全球大會25日起在台舉行，計有來自70餘國的300多名政要專家與會。美國國家民主基金會（NED）日前發布新聞稿指出，各國民主運動家、政治領袖將於會中共商如何應對當前的威權主義挑戰，幫助促進民主勢力抬頭。