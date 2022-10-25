路透：美國考慮提供烏克蘭「陸基版刺針飛彈」　防禦俄軍巡弋飛彈

▲美國打算提供鷹式防空飛彈系統（The Hawk Air Defense Missile System）給烏克蘭。（圖／取自美國陸軍官網）

記者林彥臣／綜合報導

美國正在考慮將舊的鷹式防空飛彈系統（The Hawk Air Defense Missile System）從倉庫運送到烏克蘭，以幫助其抵禦俄羅斯無人機和巡弋飛彈的襲擊，而這飛彈的特性，就如同在戰爭初期多次建功的肩射型武器刺針飛彈的陸基版本。

《路透社》獨家報導指出，有2名美國官員透露相關消息，鷹式飛彈就像是刺針飛彈的升級版，屬於小型、短程的防空系統，美國將會派出這套系統，削弱俄軍的入侵。

報導指出，美國總統拜登將動用「總統撥款權」（presidential drawdown authority）轉讓這項奠基於越戰時代，再經過多次升級的防空系統。當總統動用撥款權，就可以不經過國會同意，迅速移交庫存中的國防物資或服務，應對緊急情況。

美國官員表示，鷹式飛彈是雷神公司（Raytheon Company）製造的愛國者飛彈系統的前身，但這項系統，目前還不在烏克蘭的談判桌上。

美國官員也指出，美國目前也尚未確定是否會提供鷹式飛彈，或者提供多少數量，因為還不清楚有幾套發射器是處於良好狀態，畢竟這套系統也存放了幾十年。

《路透社》向白宮方面求證，但白宮方面拒絕置評。

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