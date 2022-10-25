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知名更生畫家出大包！擁槍毒拒捕撞警　竟叫女友送毒進警局解癮

▲▼ 。（圖／截取自台南市政府網站）

▲更生畫家魏倖鋒曾在多個縣市政府展出作品。（圖／截取自台南市政府網站）

記者白珈陽／台中報導

更生畫家魏倖鋒，曾在全台展出書法畫作，卻於今年3月間因持有槍砲毒品衝撞警方後逃逸，遭警方拘提到案後，竟在警局內通知女友送毒品讓他解癮，女友帶毒品到警局被警方及時察覺，全案台中地檢署偵結，依槍砲、毒品等罪起訴2人。

檢警調查，魏倖鋒（44歲）於二手市場購買道具槍、彈頭，自行加工成3把改造手槍、92發改造子彈，3月24日於西螺休息站被警方拘提，但他開車衝撞逃逸，4月12日台中市第二警分局順利將他拘提到案。

檢警還查出，魏並持有海洛因、安非他命等毒品，他在4月12日遭拘提前，將毒品交給賴姓女友保管；4月13日上午，魏毒癮發作，他在警局內以肚子餓為由，經過警方同意，打電話給女友買食物到警局，但魏同時在電話中，暗示女友帶毒品供他施用。

賴女接受請託，帶了5包海洛因、2包安非他命，於4月13日上午9時帶著毒品到二分局，賴女並趁著攙扶魏男去廁所時，暗中將針筒拿給他。毒品遭警方發現後，賴立刻丟進馬桶沖掉，警方請來水電工沿管線搜尋，於隔日才將毒品取出查扣。

檢方依槍砲、毒品將2人起訴，魏男遭羈押後申請交保，他主張已認罪，無串證、逃亡之虞，並表示他當時不知是員警才駕車衝撞，無逃逸意圖，還稱自己自己有藝術天分，作品在多個縣市政府文化局展覽，加上遭警方拘提時主動供出槍枝，有決心面對刑責。

法官審酌，魏涉犯持槍、第一級毒品等重罪，並於西螺休息站時，不顧現場人車眾多倒車衝撞警車，隨後衝上高速公路逃逸，根據監視器研判，魏顯為抗拒、故意衝撞，犯行明確。另外，魏提出有藝術天分、各地還有展覽、要照顧家庭等，並非審酌理由，駁回聲請。

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