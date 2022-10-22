租屋處當買毒站...沙發抵門擋警　搜出槍毒裝傻：怎麼會有這個

記者邱中岳／台北報導

台北市刑大偵3隊，在日前透過毒品溯源，發現1名男子持有槍毒，於是前往新北市租屋處逮人，並在天花板的崁燈上搜出毒品，又在車上查獲2槍50彈，嫌犯在警方破門時，不僅用沙發抵住門口，直接躲進廁所，被發現時還裝傻：「我家怎麼會有這個」。

▲嫌犯用沙發抵住大門躲進廁所，最後警方破門逮人。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方追查毒品案溯源，發現50歲的薛姓男子涉嫌將租屋處當成行動毒品站，每天都有許多不明人士進出，在9月中旬前往搜索，薛姓男子還不願意開門，甚至拿沙發抵住門口，特勤警員衝進去時，逮捕藏匿在廁所的薛姓男子。

薛男不斷裝傻詢問警方怎麼了，警方先在陽台搜出137萬元現金，薛先辯稱是自己積攢下來的儲蓄，且還有跟朋友借來做生意的，但警方持續搜索，又在天花板的崁燈發現毒品安非他命、海洛因各1百多公克。

▲薛姓男子持有槍枝販毒，警方上門逮人還用沙發抵住阻擋。（圖／記者邱中岳翻攝）



薛男見到毒品被警方搜出，直呼不是自己的東西，還喊冤「我家怎麼會有這種東西」，警方帶著薛前往汽車、機車搜索，薛原本辯稱沒有交通工具，但警方提出跟監畫面，薛才配合拿出車鑰匙，果真在汽、機車上分別找到2把改造手槍以及50顆子彈。

最後人贓俱獲，薛姓男子還是不願意承認持槍販賣毒品，最後僅坦承桌上的吸食器以及安非他命是自己的，其他都不知道是誰藏放的，但警方不採信，訊後依照毒品、《槍砲彈藥刀械管制條例》移送地檢署偵辦。