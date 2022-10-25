潛台22年創最大共諜網！重金吸收海空軍將領　洗腦部屬開拓組織

▲海軍高級將領遭吸收為共諜，法院判刑結果出爐。圖為海軍左營基地。（圖／翻攝Google maps）

記者吳奕靖、蔡怡萍／高雄報導

中國廣東省海外聯絡辦公室透過香港籍商人謝錫璋，利用招待眷屬出國旅遊、餐敘、噓寒問暖、洗腦等方式滲透我軍高階將領，前海軍司令部少將、海軍教準部綜合處前處長張培凝、海軍司令部計畫處上校組長何忠技及其配偶莊秀雲，都被吸收成為共諜，一審法院依國家安全法，判張培凝3年10月，何忠技與莊秀雲因供出中共組織成員，並未成功吸收其他將領，各判10月與3月。張、何不服上訴，今高雄高分院宣判仍維持刑度，何忠技予緩刑4年。

這起全台最大的共諜案幕後主嫌謝錫璋，從1997年即以香港虎陽公司、俊成公司及香港縱橫船運集團名義來台經商，潛伏台灣22年，北部接觸空軍高級將領，南部則朝海軍將領發展，直到2019年，他因吸收2位海軍退役將領遭鎖定偵辦，旋即出境未再來台，目前仍在通緝中。

謝錫璋受中共軍委政治工作部聯絡局廣州分局指示來台發展共諜組織，成功滲透多位退役將領。檢調發現，謝錫璋經常以球敘、聚餐、招待出國吃喝玩樂與提供機票及現金等手法，打通退役的前海軍司令部張培凝，再靠張介紹昔日部屬上校何忠技及他的妻子，在台吸收其他軍方人士，並認識一群海軍高官，舉凡海軍陸戰隊政治作戰部前上校副主任、上校艦長、兩棲偵搜大隊中校都曾與他往來密切。

由於謝出手大方，不只招待將官吃吃喝喝，連官夫人帶孩子至韓國、馬來西亞沙巴、印尼峇里島或香港等地旅遊的機票與食宿開銷也全算他帳上，手法就像搞老鼠會，先找到下線，再往外擴散發展組織，直到他欲吸收海軍司令部一名現役少校，招待他及妻子出國旅遊後，再頻頻邀約至香港面見中共官員不成，全案才東窗事發，高雄檢調火速收網將張培凝、何忠技及其妻等3人，依違反《國安法》起訴。

檢警調查時，張培凝辯稱只是與謝錫璋單純出遊，不清楚他的背景、也沒拿錢，但從監聽譯文中聽到，張曾對何表示「我們的孩子將來只有往大陸發展，台灣已經沒有發展空間了」、「我們趕快幫我們的孩子打個路子出來」，說服何夫妻提供資料加入組織。

張培凝也曾引介海軍陸戰隊指揮部政治作戰室上校政戰韓姓副主任、海軍陸戰隊陳姓副旅長，甚至曾擔任海軍副司令的申伯之，也數次成為企圖吸收對象，但皆有所警惕而拒絕。

何忠技遭吸收後，曾引介退役海軍中校、現役海軍上校艦長，現役海軍少校等，都想以招待出國旅遊、補貼費用、贈禮、球敘等手法將他們納入編制，但皆未成功。

這起最大規模共諜案直到2019年曝光後，謝錫璋旋即逃出台灣，仍在通緝中，張培凝一審依國家安全法判3年10月徒刑，何忠技夫婦各判10月、3月。張與何上訴，高雄高分院今日宣判，2人皆維持刑度，但何因坦承犯行，其犯行未實際成功吸收將領，屬未遂，宣告緩刑4年，期間應受法治教育8場，全案仍可上訴。