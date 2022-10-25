東森購物網「雙11Ready購」活動起跑　組團PK拿獎金

▲東森購物網「雙11Ready購」暖身活動起跑。（圖／東森購物網提供）

記者洪菱鞠／台北報導

電商強檔購物節雙11即將到來，東森購物網今年推出「雙11Ready購」活動，10/21至11/25活動期間祭出好玩遊戲獎不完，暖身慶首推主打東森幣回饋，全站累積消費滿5,555元送222枚東森幣，最高可領888枚東森幣，同步還有「1111輪盤」、「雙11瘋摸彩」等遊戲，消費滿額即可參加抽獎，最高可拿2222枚東森幣。

東森購物網於11/4起推出「1111購物狂PK賽」，組隊成團拿獎金，每隊消費金額前10名可享共11%東森幣及樂透金回饋，雙11當天還有加碼抽獎活動，當日下單不限金額皆可參加，最高獎項包含按摩椅、美腿機、樂透金1111枚等。

雙11購物節往年受矚目的3C、家電及美妝產品，也有超值特惠價可搶，美妝部分首推DeMon_升級版冷淬面膜，1盒原價980元，特價111元；BIO UP自然美玫瑰膠原粉底精萃SPF50+，原價10,720元，特價2,111元；Panasonic國際牌 25L微電腦微波爐，原價4,680元，特價2,999元；熱銷生活用品部分，防疫熱賣商品「靜思書軒」本草濃縮液特價656元，「PP波瑟楓妮」二代醫療級石墨烯護膝二雙特價3,960元。

另外，東森購物網截至目前東森幣發行累計達271億枚，東森購物網持續深化東森幣的各項應用，刺激流量跟業績向上翻升。