　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

東森購物網「雙11Ready購」活動起跑　組團PK拿獎金

東森購物網「雙11Ready購」（圖／東森購物網提供）

▲東森購物網「雙11Ready購」暖身活動起跑。（圖／東森購物網提供）

記者洪菱鞠／台北報導

電商強檔購物節雙11即將到來，東森購物網今年推出「雙11Ready購」活動，10/21至11/25活動期間祭出好玩遊戲獎不完，暖身慶首推主打東森幣回饋，全站累積消費滿5,555元送222枚東森幣，最高可領888枚東森幣，同步還有「1111輪盤」、「雙11瘋摸彩」等遊戲，消費滿額即可參加抽獎，最高可拿2222枚東森幣。

東森購物網於11/4起推出「1111購物狂PK賽」，組隊成團拿獎金，每隊消費金額前10名可享共11%東森幣及樂透金回饋，雙11當天還有加碼抽獎活動，當日下單不限金額皆可參加，最高獎項包含按摩椅、美腿機、樂透金1111枚等。

雙11購物節往年受矚目的3C、家電及美妝產品，也有超值特惠價可搶，美妝部分首推DeMon_升級版冷淬面膜，1盒原價980元，特價111元；BIO UP自然美玫瑰膠原粉底精萃SPF50+，原價10,720元，特價2,111元；Panasonic國際牌 25L微電腦微波爐，原價4,680元，特價2,999元；熱銷生活用品部分，防疫熱賣商品「靜思書軒」本草濃縮液特價656元，「PP波瑟楓妮」二代醫療級石墨烯護膝二雙特價3,960元。

另外，東森購物網截至目前東森幣發行累計達271億枚，東森購物網持續深化東森幣的各項應用，刺激流量跟業績向上翻升。

ET快訊
高虹安兼職爭議　資策會發5點聲明：違反規定
NIKE「官網快閃特賣」超殺5折！　adidas優惠同步開跑
關指部火箭彈爆炸「4官兵受傷」！送醫畫面曝光
知名更生畫家「擁槍毒拒捕撞警」　叫女友送毒進警局解癮
獨／650坪無印良品要來了　北台灣最大旗艦店開幕時間曝
快訊／議員候選人「現金買票」1票1千　遭羈押禁見
AV女優愛澤乃亞「賣淫被抓」　遭判入獄
快訊／4官兵傷勢曝！陸軍關指部66火箭彈突爆炸
好天氣快沒了！雨彈炸台時間點曝

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

東森購物網「雙11Ready購」活動起跑　組團PK拿獎金

超商「義大利麵新品」來了！烤雞腿排香嫩多汁　加滿起司絲超欠吃

東森購物寵愛粉絲見面會　陳美鳳、黃西田驚喜現身

【廣編】iRent打造最佳共享移動產品　獲第19屆國家品牌玉山獎殊榮

【廣編】亞太電信炸裂雙11　4G不限速吃到飽「月付388」限時加碼送2,400元全家購物金

【廣編】Blueair週年慶升級攻略！達人教你快、狠、準入手夢想空氣清淨機

超商獨家「COLD STONE新口味」！加滿珍珠超欠吃　免費送傳說虛寶序號

【廣編】「膽固醇救星」統一陽光高纖燕麥穀奶　連3周7-11第二件10元

神級減重偷升級？！劇中曝光意外掀起搶購潮

【廣編】統一大補帖冠名合作「大稻埕潮補冬」快閃吧　特約店家消費滿額限量兌換

鬼鬼凍卵打N次針「痛到叫出來」　炎亞綸暖幫戳肚..順利取超多卵！

魏如萱莫名伴舞..周興哲「笑到喊卡」　狂拱他脫「晚安後要裸體」超失控XD

王仁甫脫了！季芹台下應援　許孟哲大虧：看完要收驚XD

台中巷內「殺手級」路障 貴婦新買進口車撞凹心碎

2歲娃賣力奔向遠方爸！　跑一半遲疑5秒：是他嗎

儀式感足、霸氣給承諾　中肯分析為何女生暈8+9

金鐘57／陳亞蘭奪視帝..楊麗花虧「胸部太大」XD　背板倒掉超淡定：什麼叫最佳男主角

男童頭卡鐵窗懸掛9公尺　英勇鄰居撞門成功救援

趁女友熟睡幫畫「臉譜」　她起床眼神超凶狠瞪男友

《飢餓遊戲》5566台上合體　豆花妹、峮峮直接遭撞飛？！

東森購物網「雙11Ready購」活動起跑　組團PK拿獎金

超商「義大利麵新品」來了！烤雞腿排香嫩多汁　加滿起司絲超欠吃

東森購物寵愛粉絲見面會　陳美鳳、黃西田驚喜現身

【廣編】iRent打造最佳共享移動產品　獲第19屆國家品牌玉山獎殊榮

【廣編】亞太電信炸裂雙11　4G不限速吃到飽「月付388」限時加碼送2,400元全家購物金

【廣編】Blueair週年慶升級攻略！達人教你快、狠、準入手夢想空氣清淨機

超商獨家「COLD STONE新口味」！加滿珍珠超欠吃　免費送傳說虛寶序號

【廣編】「膽固醇救星」統一陽光高纖燕麥穀奶　連3周7-11第二件10元

神級減重偷升級？！劇中曝光意外掀起搶購潮

【廣編】統一大補帖冠名合作「大稻埕潮補冬」快閃吧　特約店家消費滿額限量兌換

《偶像大師》作曲家「跟蹤猥褻少女」被捕！　認罪稱：她是我的菜

吃得到紅燒肉刈包、河南蒸麵　南村私廚聯手大直英迪格帶來道地眷村菜

高遭遭爆二期臨床找陸資公司處理　公司強調：皆有一定嚴謹程序

獨／三峽母女遭軍卡輾斃　丈夫淚灑殯儀館：軍方不處理我做鬼抓他

林智勝終戰兩安打退場　待望300轟等明年

高虹安兼職爭議　資策會：違反規定

田亞霍公布第2胎也是兒子！　哀號「夢碎了」：他選錯性別

路透：美國考慮提供烏克蘭「陸基版刺針飛彈」　防禦俄軍巡弋飛彈

「爸爸今晚就會走了…」小一妹1句話護理師心碎：愛不是抓緊一切

「弟女友懷孕」老婆讓出新房　他怒翻臉！岳母嗆：有出50萬頭期款

母子等車突遭怪漢推落月台！　8歲童下秒遭高鐵輾過...當場慘死

消費熱門新聞

日本蘭諾衣物芳香豆賣場社團熱推

好市多2022黑色購物節時間曝光！

神級減重偷升級？！劇中曝光意外掀起搶購潮

限時超商「咖啡飲品＋御飯糰」優惠價

7-11起司系列麵包熱熱吃超銷魂

衝超商回收寶特瓶或廢電池免費喝咖啡

達美樂推出「萬聖限定輪盤披薩」

限時5天！超商燕麥咖啡飲品第2杯10元

達美樂變貴了！業者證實調整售價

超商獨家COLD STONE新口味送傳說虛寶

超商哈根達斯下殺68折剩8天

亞太電信炸裂雙11　4G不限速吃到飽「月付388」限時加碼送2,400元全家購物金

Sony機種加碼優惠最高省萬元

家長嘆抗蟎不易！從洗衣就要把關

更多熱門

相關新聞

亞太電信炸裂雙11　4G不限速吃到飽「月付388」限時加碼送2,400元全家購物金

亞太電信炸裂雙11　4G不限速吃到飽「月付388」限時加碼送2,400元全家購物金

一年一度的雙11購物盛會正式起跑，亞太電信宣布數位門市第一波推出4G行動上網限時特惠方案，新申辦/攜碼月付只要388元，享不限速上網吃到飽、網外/市話語音贈送70分鐘，超量每分鐘也僅需2元，活動期間內，限時加碼再送2,400元全家購物金，並預告後續將推出更多必Buy超值優惠。

陸「雙11」新玩法 猜價領紅包、告別零點免熬夜...還可一鍵退差價

陸「雙11」新玩法 猜價領紅包、告別零點免熬夜...還可一鍵退差價

周慶必敗！高效玫瑰乳霜澎潤有感

周慶必敗！高效玫瑰乳霜澎潤有感

最美落羽松在成美　1111光棍節助脫單

最美落羽松在成美　1111光棍節助脫單

雙11買不停！GA唇彩買2送2

雙11買不停！GA唇彩買2送2

關鍵字：

東森購物網雙11

讀者迴響

熱門新聞

正牌男友「觀戰」見女友被摸喊：卡

即／屏東佳冬砍人！與鄰居口角竟釀1死3傷

快篩陽不通報！她保證沒到處亂跑　「孫女1句話」全場靜默

身分證中2碼住飯店「每人只要609元」

國泰、好市多分手日定了！聯名卡明年8／7到期　250萬卡友換CUBE

三峽軍卡輾斃雙載母女　警調閱行車紀錄器釐清肇責

即／母送6歲女上幼兒園！途中慘遭軍卡撞飛雙亡

撞擊畫面曝！雙載機車貼軍卡直行　下秒遭輾母女雙亡

妻女慘遭軍卡輾斃　他崩潰：怎麼會沒看到

1家3口遭狂砍父慘死！妻兒手指被斬斷　兇嫌腸子外露

夏靖庭謝曾寶儀暖舉「這輩子值得了」

三峽母女遭軍卡輾斃　肇事上兵嚇壞：對不起

你是幸運兒？69.6萬台北熊好券2.0中獎者出爐　「查APP」下午就可用

朴春「身材大一號」近況照曝掀議

國民黨女戰將熱戀三立高層！　挽手摟腰同居全直擊

更多

最夯影音

更多
鬼鬼凍卵打N次針「痛到叫出來」　炎亞綸暖幫戳肚..順利取超多卵！

鬼鬼凍卵打N次針「痛到叫出來」　炎亞綸暖幫戳肚..順利取超多卵！
魏如萱莫名伴舞..周興哲「笑到喊卡」　狂拱他脫「晚安後要裸體」超失控XD

魏如萱莫名伴舞..周興哲「笑到喊卡」　狂拱他脫「晚安後要裸體」超失控XD

王仁甫脫了！季芹台下應援　許孟哲大虧：看完要收驚XD

王仁甫脫了！季芹台下應援　許孟哲大虧：看完要收驚XD

台中巷內「殺手級」路障 貴婦新買進口車撞凹心碎

台中巷內「殺手級」路障 貴婦新買進口車撞凹心碎

2歲娃賣力奔向遠方爸！　跑一半遲疑5秒：是他嗎

2歲娃賣力奔向遠方爸！　跑一半遲疑5秒：是他嗎

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面