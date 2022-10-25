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首派索馬利蘭！65名外交替代役男派遣14國　外交部：恢復疫前規模

▲▼非洲國家索馬利蘭(Republic of　Somaliland)處境跟台灣非常類似。（圖／達志影像／美聯社）

▲非洲國家索馬利蘭(Republic of Somaliland)。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

外交部國際合作及經濟事務司司長蔡允中25日說，外交替代役男幾乎已完全恢復到疫情前的派遣規模，今年總共將派遣65名役男至14個國家，其中，索馬利蘭是首度派遣。

外交部今天召開例行記者會，外交部國經司長蔡允中表示，目前全球疫情已逐漸緩解，外交部通盤考量各國疫情及人力需求，今年第22屆外交替代役總共將派遣65名役男至14個國家。

蔡允中說，這些國家包括亞太地區的馬紹爾群島、斐濟、吐瓦魯、帛琉及諾魯；非洲地區的史瓦帝尼及索馬利蘭；拉美及加勒比海地區的聖露西亞、聖克里斯多福及尼維斯、聖文森及格瑞那丁、貝里斯、宏都拉斯、瓜地馬拉及巴拉圭，其中，索馬利蘭是首度派遣。

蔡允中表示，這65名役男已於9月中旬由內政部役政署召集赴成功嶺接受基礎訓練，9月27日開始接受為期4週的外派前專業訓練，預計於10月28日結訓後，自11月上旬起陸續派赴海外服役。

外交部指出，外交替代役是培育援外人才的重要管道，成效頗受各界肯定。這屆役男是自108年末疫情爆發以來，恢復派遣海外服役的第2年，幾已完全恢復至疫情前的派遣規模。

▼索馬利蘭駐台代表處揭牌。外交部今年首度派遣外交替代役赴索國。（圖／翻攝自Twitter／外交部Ministry of Foreign Affairs, ROC (Taiwan)）

▲▼吳釗燮9日出席索馬利蘭駐台代表處揭牌儀式。（圖／翻攝自Twitter／外交部Ministry of Foreign Affairs, ROC (Taiwan)）

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