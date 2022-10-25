元宇宙科技助攻！體驗桃園建設之美　10月31日前拍照上傳抽好禮

▲10月31日前透過Web AR拍照公開上傳，即可參加抽獎。（圖／桃園市政府提供）

生活中心／綜合報導

為展現桃園新地景之美與優質的公共建設，桃園市政府資訊科技局與國內知名的延展實境（XR）廠商宇萌數位科技合作，推出「體驗桃園建設之美」活動，自即日起至111年10月31日止，全國民眾只要透過智慧型手機，瀏覽互動體驗網頁（網址：https://reurl.cc/ler1GY），任選一個拍照框自拍，公開上傳至個人臉書，並標註「 #體驗桃園建設之美」，即可參加抽獎領取好康大禮！

桃園市政府資訊科技局局長余宛如表示，隨著國內疫情趨緩，出遊人潮增加，桃園自升格以來積極推動市政建設，很多新建設和觀光景點陸續完工，例如將荒廢沒落的水梯田進行生態復育，成為拉近都市與農村距離的大有梯田公園，還有以「生命樹」概念打造，外觀佈滿木絲紋與玻璃帷幕，被譽為「全國最美圖書館」的桃園市立圖書館新總館等，為桃園的地景和市民生活帶來嶄新的風貌，歡迎全國朋友蒞臨桃園一起來體驗。

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余局長補充，桃園是六都公共建設成長最快、得獎最多的城市，七年獲獎超過上百個，今（111）年6月，有全球建築界奧斯卡金像獎美稱「2022全球卓越建設獎」頒獎，台灣代表團獲獎的11件作品中，就有4件來自桃園；還在111年8月頒發的「2022國家卓越建設獎」中，囊括27項大獎，象徵桃園在公共工程品質、設計理念、維護管理及設施可及性等方面，備受國內、外肯定。

資科局特別精選本市10座優質特色場域，製作出「乙未保台紀念公園」、「永安海螺文化體驗園區」、「橫山書法藝術館」、「大溪木藝生態博物館」與「羅浮溫泉」等5大「景點拍照框」，以及「大有梯田生態公園」、「樂天桃園棒球場」、「桃園市立圖書館總館」、「桃園陽光劇場」、「桃園市兒童美術館八德館」等5大「主題拍照框」，民眾選擇景點或主題合照，再公開上傳至個人臉書，並標註 #體驗桃園建設之美，即可參加抽獎。

本活動將抽出市價新台幣1萬3千多元的HTC VIVE FLOW眼鏡（2名），市價1萬元的金牌好棧四季住宿券（10名），以及紅利桃子500點（1點=1元）（100名），抽獎結果預計於111年11月4日公告於桃園市市民卡官方網站（網址：https://card.tycg.gov.tw/），歡迎全國民眾一同體驗桃園建設之美。