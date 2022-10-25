超商「義大利麵新品」來了！烤雞腿排香嫩多汁　加滿起司絲超欠吃

▲7-11推出最新「紐奧良風味烤雞生義大利麵」。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

隨著氣溫降低，食慾也大開！就有超商開賣全新「紐奧良風味烤雞生義大利麵」，一大塊香濃多汁的紐奧良風味烤雞腿排鋪在Q彈的生義大利麵上，再加入滿滿的起司絲與起司粉，吃起來超過癮。

7-11推出全新「紐奧良風味烤雞生義大利麵」，採用獨家生義大利麵配方，讓麵條在微波後也能鎖住水分、更Q彈順口，而麵上還有一大塊紐奧良風味烤雞腿排，加了滿滿的帕瑪森起司絲及帕瑪森粉，每吃一口都是幸福感。

7-11「新極上御飯糰」則是帶來全新「極上饗宴」主題，這次與台北晶華酒店合作推出2款新品，首先是「黑松露白醬鮭魚」，嚴選義大利進口黑松露醬及松露油，大西洋鮭左白醬，吃起來油脂豐富、香氣十足；另一款為「霜降和牛」，嚴選油花均勻、肥瘦適中的澳洲和牛，加入日本進口第一品牌壽喜燒醬，搭配炒和牛洋蔥，內外雙餡雙重享受。

▲「黑松露白醬鮭魚」咬下是滿滿內餡。



▲「霜降和牛」吃得到內外雙餡。

全家再度攜手百萬訂閱YouTuber「韓勾ㄟ金針菇」自創品牌「金家ㄟ」，強勢推出3款最新韓系鮮食，首推「春川風味起司辣炒雞拌飯」，選用去骨雞腿肉丁、清爽辣炒蔬菜搭配韓式特調辣醬，最後撒上雙色起司絲，大口咬下香辣帶勁，是絕對不能錯過的韓式經典料理。

▲全家推出3款韓式鮮食。（圖／全家提供，下同）

再來必吃「韓式炸醬麵」，以大量洋蔥及蔬菜爆香後，加入韓國獅子牌春醬熬煮的香濃炸醬，並搭配小黃瓜絲、水煮蛋，同樣是經典美味；「辣炒魚板飯卷」則是使用韓國進口Q彈魚板搭配經典韓式辣醬，表層再刷上韓式芝麻油，香氣十足，即日起於全門市陸續開吃。

▲經典韓式炸醬麵、春川起司辣炒雞拌飯通通有。