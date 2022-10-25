培育自動化人才　城市科大組雙北機器人聯盟「建置術科場域」

▲城市科大機器人工程師合格場域今天啟動。（圖／城市科大提供）

記者許敏溶／台北報導

後疫情時代，產業面臨自動化技術與設備提升的需求迫切，人員訓練扮演重要關鍵，台北城市科大今（25日）除與上銀科技與智動協會攜手，建置機器人工程師術科場域，同時與雙北五所技高共建「雙北機器人聯盟」，透過大手牽小手方式，希望培育成為優秀人才的搖籃。

台北城市科大機器人工程師術科場域今天舉行揭牌典禮，該術科場域由國際知名大廠上銀科技與智動協會、城市科大等單位共同建置，城市科大董事長鄭逢時、校長馮美瑜、上銀科技總經理蔡惠卿、智動協會副理事長陳政興及雙北教育局代表出席，現場由學生示範機器手臂，展現軟體模擬與實機同步操作。

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▲城市科大機器人術科合格場域今揭牌，並宣布雙北機器人聯盟啟動。（圖／城市科大提供）

城市科大表示，機器手臂應用範圍廣，食品自動化整列、車門自動化組裝、汽車底盤焊接等都能應用，城市科大電機系在102年成立工業機器人中心，建置四大工業機器人應用（德國KUKA、瑞典ABB、日本FANUC、瑞士STAUBLI），當時為全國第一，今天建置機器人工程師術科場域，為北北基第一座合格場域。

城市科大這次結合新北市三重商工、淡水商工、瑞芳高工與台北市木柵高工、內湖高工等五所技高端，大手牽小手共建雙北機器人聯盟，學生若能拿到機器人工程師證照，進入上銀工作加薪六千元。

▲城市科大機器人工程師合格場域。（圖／城市科大提供）

城市科大校長馮美瑜表示，城市科大工程學院參加世界各大發明展，總獎牌數超過550面以上，連續32屆總獎牌數全國第一，而城市科大電機系自102年起即投入工業4.0的國際產業浪潮研究，對自動化設備、機器人教育相當重視，配合教育部的重大計畫，不斷提升各項教學及研究設備，學生就學即就業能與產業現況接軌。

智動協會副理事長陳政興則表示，這兩年因為術科場域建置，已經有953位報考，849位考生順利通過機器人術科檢定，為產業培養機器手臂技術所需的人才，希望城市科大能大手牽小手，成為培育優秀人才的搖籃。