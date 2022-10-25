影／撩落去！陳時中廟口開講示範深蹲　自嘲蹲第15下「皮皮剉」

記者呂晏慈／台北報導

民進黨台北市長候選人陳時中近期展開「廟口開講」行程，前往各行政區與支持者面對面宣揚政策理念，他25日晚間在中正區永義宮開講時，突然聊起國民黨台北市長候選人蔣萬安拋出「深蹲」，還說「深蹲我也會啊！我在這裡做一下讓你們看看好不好？」隨即放下麥克風、雙手平舉當場示範深蹲5下，引發支持者不斷鼓掌叫好。陳分享說，以前都做15下深蹲，第15下最困難，腳都「皮皮剉（台語，指顫抖）」了。

▲陳時中今晚在廟口開講示範深蹲，首度公開「蹲」給大家看。（圖／讀者提供）

▲陳時中今天晚間前往中正區廟口開講。（圖／陳時中競選辦公室提供，下圖同）

陳時中今天晚間前往中正區永義宮舉辦「阿中廟口開講」，巷弄中坐滿300位民眾相當熱鬧，陳時中也向現場民眾說明他對於台北市未來的願景，包括「國際事務局」、「都市更新」、「挺樂齡」、「撐青年」、「助成家」、「愛兒童」及支持18歲公民權等政策，而中正區後援會總會長蔡天啟、市議員周威佑，及市議員候選人劉耀仁、 吳沛憶、洪婉臻、邵維倫及山地原住民議員候選人陳慧君（Mulas Ismahasan）均與會相挺。

此外，適逢陳時中今天公布「放學時刻的台北」影片，陳時中也在現場特別說明有關「愛兒童」的政策，包含增加公幼名額、公私協力推動在校安親、建立更有彈性的臨時托育系統、通學巷安全通行、遊中學打造快樂童年，以及藝遊券6至18歲每年發放1500元等。

陳時中說明，現在在台北雙薪家庭非常多，家庭結構也在改變，家長臨時有事的時候，不像以前可以拜託親戚照顧，未來要建立更有彈性的臨時托育系統，讓家長無後顧之憂。

陳時中表示，台灣道路不平的問題，要逐年改善，未來要從小學周邊道路開始推動，把孩童的通學巷做好，讓孩童安全通行，家長也放心。他也認為，要讓孩童遊中學，打造快樂童年，未來要推動提供課後活動安全、專屬的空間，讓小朋友能夠快快樂樂成長。最後，針對6至18歲的學生，也會發放每年1500元藝遊券，鼓勵學生參加藝文體育活動，讓身心靈更健康。