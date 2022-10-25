警署長台中頒發掃黑緝毒獎金　全力查賄制暴、地下賭盤

▲▼警政署長黃明昭（中）到台中頒發掃黑緝毒獎金，並指示全力查賄制暴、地下賭盤。（圖／警方提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

距離年底選舉投票日還有31天，警政署長黃明昭25日到台中市警察局聽取治安成果及查賄簡報，黃明昭除了表揚掃黑、緝毒有功人員，並要求員警積極查賄制暴，掌控幽靈人口、查緝選舉賭盤、嚴防境外資金，一有賄選情資應即查即辦，基層員警也要謹言慎行，避免不當言行，造成負面渲染。

▲警察局長蔡蒼柏（右）。

黃明昭肯定基層員警辛勞，頒發近期破獲暴力犯罪集團及重大販毒案件等獎勵金及選舉工作慰問金，鼓勵基層同仁勇於打擊犯罪，全力做好選舉安全維護工作，並防堵賄選情事發生。

▲刑警大隊長林明佐（右）。

台中市警察局指出，年底要選出市長1席、市議員65席、和平區區長1席、區民代表11席及里長625席，合計703席，登記且符合參選資格有1267人，其中里長1113人搶625席次，競爭相當激烈，不但台中地檢署檢察官到各分局進行選舉查察座談，局長蔡蒼柏也率刑警大隊長等幹部，到各分局指導查察要領、工作重點提示，強化員警查賄技巧與觀念，展現查賄決心與態度。

蔡蒼柏表示，7月至今，共查獲非法槍械案件37件、33人、47枝，檢肅組織犯罪28件133人，壓制黑幫氣焰，台中市今年迄今每10萬人口全般刑案、暴力犯罪、詐欺犯罪及竊盜犯罪發生數，都是六都最低，槍擊案件發生件數也是六都最低，具體展現維護治安成效。