　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

肅槍打詐緝毒掃黑績效全國第3　台中警局長盼明年無憾退休

▲▼台中市在肅槍、打詐、緝毒、掃黑績效統計，是全國第3名，警察局長蔡蒼柏期盼明年無憾退休。（圖／台中警方提供，下同）

▲▼台中市在肅槍、打詐、緝毒、掃黑績效統計，是全國第3名，警察局長蔡蒼柏期盼明年無憾退休。（圖／台中警方提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市警察局長蔡蒼柏預計明年1月中屆齡退休，但面對年底選舉和對台中治安的承諾，他仍兢兢業業全力守護台中，緝毒成效六都第1、查緝非法槍械連續6次評比也是六都第1，阻詐部份，光是7至9月份，成功攔阻金額2億多元，根據遠見雜誌調查，台中更獲得治安六都第2，全國第3的好成績。蔡蒼柏說，治安工作，不會因為選舉而中斷，保護市民的目標，從來沒有改變過，他希望可以對得起台中市民的期盼而光榮退休。

▲▼台中市在肅槍、打詐、緝毒、掃黑績效統計，是全國第3名，警察局長蔡蒼柏期盼明年無憾退休。（圖／台中警方提供，下同）

台中市警察局今年拿下警政署評核「精進緝毒成效」六都第1，自2018年迄今6連霸、查緝非法槍械六都第1，以及今年上半年「偵防詐欺工作」特優的好成績，近期更破獲多起重大案件，如8月31日市刑大偵三隊在南投竹山破獲的大型改造槍枝工廠、9月18日市刑大偵四隊及第二分局，24小時內將戒護就醫脫逃的陳姓受刑人從桃園逮回、10月3日第五分局破獲詐欺集團，經法院查扣市價約2千萬的5輛名車，以及1.5億元不動產、10月4日第二分局破獲德州撲克地下賭場等案件。

▲▼台中市在肅槍、打詐、緝毒、掃黑績效統計，是全國第3名，警察局長蔡蒼柏期盼明年無憾退休。（圖／台中警方提供，下同）

此外，台中市攔阻詐騙成效最佳的前5名、共7個派出所（有3個派出所併列第5），在短短7至9月份，阻詐金額就高達2億多元，蔡蒼柏在警察局週報中逐一頒發慰勉金，表達對相關同仁偵辦案件及攔阻詐騙，保障民眾安全的肯定和鼓勵。

▲▼台中市在肅槍、打詐、緝毒、掃黑績效統計，是全國第3名，警察局長蔡蒼柏期盼明年無憾退休。（圖／台中警方提供，下同）

今年度遠見雜誌公布的縣市總體暨永續競爭力調查中，台中市也獲得治安六都第2，全國第3的佳績，蔡蒼柏說，不論是肅槍、打詐、緝毒、掃黑，台中市警察局都獲得全國數一數二的好成績。

▲▼台中市在肅槍、打詐、緝毒、掃黑績效統計，是全國第3名，警察局長蔡蒼柏期盼明年無憾退休。（圖／台中警方提供，下同）

而客觀的每10萬人口犯罪指標案件發生數、破獲數，都是六都最佳，不管是警政署或是第三方遠見雜誌的客觀評比，台中市可以說是治安平穩的宜居城市。

▲▼台中市在肅槍、打詐、緝毒、掃黑績效統計，是全國第3名，警察局長蔡蒼柏期盼明年無憾退休。（圖／台中警方提供，下同）

台中市警察局將持續秉持「有案必破，而且快破」的精神，面對台中市民高水準的要求和期待，除了迅速偵破各個重大治安事件，並且持續維持治安平穩之外，針對轄區治安狀況動態，隨時滾動式檢討，讓市民安心過生活。

►「船井burner倍熱極纖錠」激殺3折！好好管理體脂肪

ET快訊
「露蜜臀」飲料妹本尊找到了　25歲闆娘正面照曝光
懷7寶遭酸「靠打砲生孩賺錢」！　她嘆社會病了：我會繼續生
只差3個月就畢業！　馬國女大生魂斷台灣回不了家
碩士學位遭撤！蔡壁如坦言原定今辭立委　柯文哲聽了秒讚「夠Gu
北市牧師爺爺淫行曝光！　脫褲逼女大生手淫
樂天啦啦隊今名單「未見林襄」！　她抽菸被拍沉默1天IG首發文
快訊／水泥車翻落高架橋！　路過祖孫被壓
「文化新聞系花」跳一半突脫褲！　掉出超巨車頭燈

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

阿娘喂「露蜜臀」飲料妹本尊找到了　25歲闆娘仙氣正面照曝光

「嘉義版陳樹菊」國小退休師忍酷熱不裝冷氣　卻捐2700萬蓋14橋

高雄水泥車墜高架橋司機無心跳　勇消狂按CPR現場搶命畫面曝

誘烏干達學生來當奴工　中州科大副校長+苗栗勞青副處長遭起訴

假藉按摩解便秘非禮女教友　牧師爺爺淫行曝光：已跟上帝懺悔

快訊／高雄水泥車翻落高架橋！司機當場無心跳　路過嬤孫被壓傷

趁股票大跌大師幫你操盤穩賺　夫妻衝銀行匯43萬一聽懵了

台大碩男穿「正妹高職」制服闖校園　老師喊站住...他無奈曝心聲

快訊／士林大南路民宅2F火警　1男救出無心跳送醫不治

肅槍打詐緝毒掃黑績效全國第3　台中警局長盼明年無憾退休

媽剪短髮1歲兒認不出　害羞頻觀察傻喊：阿姨

回家看嬤慘遭水泥車輾斃　肇事者見家屬秒下跪道歉

林叨囝仔Sydney升格7寶媽！　33歲「又懷孕了」紀念日一發就中

女見黑貓「坐車頂兜風」　急招手攔車！牠從容跳下

臺西警方獲專利武器！　2公尺月牙棒增防禦性

黃子佼聲援Lulu捲雙面人風波　嘆「太無辜了」：小S出來講也太晚了

問媽怎沒有第一眼愛上爸？　她無情回「太黑」女兒笑瘋

妹子喊「過20該穿成熟點」　秒套碎花裙變嬤...網：過熟

貓媽躺女兒身上求舔毛　見對方無動作就揮拳！

楊繡惠開罵台一線阿文「狂借錢」！　直播強調：說得都是事實

阿娘喂「露蜜臀」飲料妹本尊找到了　25歲闆娘仙氣正面照曝光

「嘉義版陳樹菊」國小退休師忍酷熱不裝冷氣　卻捐2700萬蓋14橋

高雄水泥車墜高架橋司機無心跳　勇消狂按CPR現場搶命畫面曝

誘烏干達學生來當奴工　中州科大副校長+苗栗勞青副處長遭起訴

假藉按摩解便秘非禮女教友　牧師爺爺淫行曝光：已跟上帝懺悔

快訊／高雄水泥車翻落高架橋！司機當場無心跳　路過嬤孫被壓傷

趁股票大跌大師幫你操盤穩賺　夫妻衝銀行匯43萬一聽懵了

台大碩男穿「正妹高職」制服闖校園　老師喊站住...他無奈曝心聲

快訊／士林大南路民宅2F火警　1男救出無心跳送醫不治

肅槍打詐緝毒掃黑績效全國第3　台中警局長盼明年無憾退休

阿娘喂「露蜜臀」飲料妹本尊找到了　25歲闆娘仙氣正面照曝光

星鏈支援烏克蘭太燒錢！馬斯克要美國防部買單　否則恐中斷服務

最新民調！台人對中共好感剩5.5%　情感溫度降至20.25創三年最低

「嘉義版陳樹菊」國小退休師忍酷熱不裝冷氣　卻捐2700萬蓋14橋

尪苦等器捐病危　妻心願「等不認識的人死」崩潰：我好恐怖

台積電強漲17元、收在412！　台股大漲317點站回13100

《台北女子圖鑑》播出被戰翻　導演終於說話：沒想到引起這麼大討論

因應後疫情時期旅運需求　公路總局擴大招募桃竹苗大客車駕駛

高雄水泥車墜高架橋司機無心跳　勇消狂按CPR現場搶命畫面曝

日本橘高校發文「狂讚台灣」！回憶來台表演：如夢一般的時光

不要玩長輩！爺奶瞎猜全豁出去 見「棒狀謎物」羞笑：我看太多了

社會熱門新聞

馬國女遇害　大馬網罵台魔殺人

獨／女大生遭勒斃！前男友疑兇手是粉絲

女大生遇害遭「棉被蓋屍」　仰躺單人床

士林大馬女命案「兇嫌」起底　無業北漂IG認識一週

24歲女大生遭網友勒斃　IG模特兒外拍照曝

3年內「3大馬女生」死在台灣！她慘變人彘

獨／馬國女大生被掐死　前男友怒：只想宰了他

即／高雄水泥車翻落高架橋！司機命危　路過嬤孫壓傷

高一女煮糖漿二度灼傷　提國賠141萬結局曝

男勒斃女子後輕生　被送醫掀真相

士林大馬女大生來台當「直播主」遭勒斃　粉絲IG哀悼

企業老闆妻子出軌　 小王竟是最親近的人

獨／掐斃大馬女大生！男吞「大量止痛藥」輕生

大馬女命案！　涉案男友：用她想要的方式陪她走

更多熱門

相關新聞

夫妻檔網路賣電子煙油　老公扛責繳百萬換緩起訴

夫妻檔網路賣電子煙油　老公扛責繳百萬換緩起訴

台中市38歲林姓男子發現電子煙商機大，從大陸以寵物沐浴乳為名義進口，裡面裝的是電子煙油，再由員工分裝成1支5公克，林男明知違法仍公然在網路上販售，「只有你想不到，沒有我們做不到的口味」，近百種口味讓他大發利市，1支賣300元，他賺200元，警方到場查扣3761支電子煙油，林男辯稱只經營半年且一人所為，他妻子完全不知情，後來他繳出不法所得1百萬元，換得2年緩起訴。

社區販毒被逮　女煩惱「我的鸚鵡怎麼辦」

社區販毒被逮　女煩惱「我的鸚鵡怎麼辦」

全面防詐 花蓮成立「打詐縣府隊」

全面防詐 花蓮成立「打詐縣府隊」

中警跟時事笑喊「可不可以衝進去一下下就好」

中警跟時事笑喊「可不可以衝進去一下下就好」

台中查8把長短槍　軍武控網站買槍自己改裝

台中查8把長短槍　軍武控網站買槍自己改裝

關鍵字：

肅槍打詐緝毒掃黑中市刑大蔡蒼柏

讀者迴響

熱門新聞

沒有使用期限！她挖出8組「LINE免費貼圖」

電梯下墜病患頭朝下墜落亡　影片曝光

馬國女遇害　大馬網罵台魔殺人

Netflix廣告版訂閱方案來了！

66歲房客阿北「4天沒出門」　女房東看監視器心酸

獨／女大生遭勒斃！前男友疑兇手是粉絲

女大生遇害遭「棉被蓋屍」　仰躺單人床

士林大馬女命案「兇嫌」起底　無業北漂IG認識一週

加盟廖老大2個月就倒　頂讓價格曝光

注射空氣到血管！護理師連環殺嬰「7娃慘死」

24歲女大生遭網友勒斃　IG模特兒外拍照曝

嘻哈歌手嗨跳觀眾席「沒人肯接」墜地！

3年內「3大馬女生」死在台灣！她慘變人彘

曾是《原子》導師！　周湯豪遭追問「小孩退團看法」吐實

週末「三颱共舞」！最接近台灣時間曝　最快明天發布海警

更多

最夯影音

更多
媽剪短髮1歲兒認不出　害羞頻觀察傻喊：阿姨

媽剪短髮1歲兒認不出　害羞頻觀察傻喊：阿姨
回家看嬤慘遭水泥車輾斃　肇事者見家屬秒下跪道歉

回家看嬤慘遭水泥車輾斃　肇事者見家屬秒下跪道歉

林叨囝仔Sydney升格7寶媽！　33歲「又懷孕了」紀念日一發就中

林叨囝仔Sydney升格7寶媽！　33歲「又懷孕了」紀念日一發就中

女見黑貓「坐車頂兜風」　急招手攔車！牠從容跳下

女見黑貓「坐車頂兜風」　急招手攔車！牠從容跳下

臺西警方獲專利武器！　2公尺月牙棒增防禦性

臺西警方獲專利武器！　2公尺月牙棒增防禦性

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面