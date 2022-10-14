肅槍打詐緝毒掃黑績效全國第3　台中警局長盼明年無憾退休

▲▼台中市在肅槍、打詐、緝毒、掃黑績效統計，是全國第3名，警察局長蔡蒼柏期盼明年無憾退休。（圖／台中警方提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市警察局長蔡蒼柏預計明年1月中屆齡退休，但面對年底選舉和對台中治安的承諾，他仍兢兢業業全力守護台中，緝毒成效六都第1、查緝非法槍械連續6次評比也是六都第1，阻詐部份，光是7至9月份，成功攔阻金額2億多元，根據遠見雜誌調查，台中更獲得治安六都第2，全國第3的好成績。蔡蒼柏說，治安工作，不會因為選舉而中斷，保護市民的目標，從來沒有改變過，他希望可以對得起台中市民的期盼而光榮退休。

台中市警察局今年拿下警政署評核「精進緝毒成效」六都第1，自2018年迄今6連霸、查緝非法槍械六都第1，以及今年上半年「偵防詐欺工作」特優的好成績，近期更破獲多起重大案件，如8月31日市刑大偵三隊在南投竹山破獲的大型改造槍枝工廠、9月18日市刑大偵四隊及第二分局，24小時內將戒護就醫脫逃的陳姓受刑人從桃園逮回、10月3日第五分局破獲詐欺集團，經法院查扣市價約2千萬的5輛名車，以及1.5億元不動產、10月4日第二分局破獲德州撲克地下賭場等案件。

此外，台中市攔阻詐騙成效最佳的前5名、共7個派出所（有3個派出所併列第5），在短短7至9月份，阻詐金額就高達2億多元，蔡蒼柏在警察局週報中逐一頒發慰勉金，表達對相關同仁偵辦案件及攔阻詐騙，保障民眾安全的肯定和鼓勵。

今年度遠見雜誌公布的縣市總體暨永續競爭力調查中，台中市也獲得治安六都第2，全國第3的佳績，蔡蒼柏說，不論是肅槍、打詐、緝毒、掃黑，台中市警察局都獲得全國數一數二的好成績。

而客觀的每10萬人口犯罪指標案件發生數、破獲數，都是六都最佳，不管是警政署或是第三方遠見雜誌的客觀評比，台中市可以說是治安平穩的宜居城市。

台中市警察局將持續秉持「有案必破，而且快破」的精神，面對台中市民高水準的要求和期待，除了迅速偵破各個重大治安事件，並且持續維持治安平穩之外，針對轄區治安狀況動態，隨時滾動式檢討，讓市民安心過生活。