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快訊／萬華槍手自轟2槍！警政署長到場　柯文哲直播一半收紙條離場

記者黃彥傑、邱中岳、柯振中／台北報導

台北市萬華區19日晚間發生槍擊案，一名槍手狂開14槍後，與警方發生對峙的情況，期間還曾挾持人質。後來槍手釋放人質後，自轟2槍倒地命危，被送往搶救，目前警政署長黃明昭已到場，台北市長柯文哲也暫停行程，臨時離開直播主朱學恒的直播，開始坐鎮指揮。

【晚間09：28更新】：柯文哲離開直播現場後，目前已抵達萬華分局坐鎮指揮。

▲▼萬華青山宮警匪對峙，歹徒放人質自轟。警政署長黃明昭到場。（圖／記者黃彥傑攝）

▲萬華青山宮警匪對峙，歹徒放人質自轟。警政署長黃明昭到場。（圖／記者黃彥傑攝）

萬華青山宮19日晚間傳出槍擊案，一名槍手闖入宮廟中狂開3槍，與警方進行對峙，時間超過20分鐘。

▲▼萬華槍手自轟2槍！警政署長到場　柯文哲直播一半收紙條離場。（圖／翻攝朱學恒的阿宅萬事通事務所臉書）

▲▼柯文哲直播一半，收紙條離開現場。（圖／翻攝朱學恒的阿宅萬事通事務所臉書）

▲▼萬華槍手自轟2槍！警政署長到場　柯文哲直播一半收紙條離場。（圖／翻攝朱學恒的阿宅萬事通事務所臉書）

槍手躲避的過程中接連開槍，一共開了14槍，總共造成2名男子受傷，傷者年約50多歲。槍手後續轉往青山宮旁邊的飲料店，同時又挾持了人質。沒想到，槍手後來將人質釋放，接著自轟2槍倒地，目前命危搶救中。

警政署長黃明昭獲報後，已經趕往現場。而事件發生時，台北市長柯文哲正在「宅神」朱學恒的直播節目上，突然收到紙條後，直接起身離場，暫停所有行程、開始坐鎮指揮。詳細案情為何仍待進一步釐清。

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自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

▲▼萬華青山宮警匪對峙，歹徒放人質自轟。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼萬華青山宮警匪對峙，歹徒放人質自轟。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼萬華青山宮警匪對峙，歹徒放人質自轟。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼萬華青山宮警匪對峙，歹徒放人質自轟。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼萬華青山宮警匪對峙，歹徒放人質自轟。（圖／記者黃彥傑攝）

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