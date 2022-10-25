女大生嗅到商機！　創業靠「底片相機」一年狂賺6000萬

▲澳洲女大生麥迪森（右）靠著賣底片相機（左）創業，一年就賺進6000萬。（圖／翻攝自IG）



記者張方瑀／綜合報導

澳洲一名22歲的女大生，用50元材料費做出一台底片相機後，最後竟以250元成交賣出，因此嗅到底片機市場商機的她，立刻投入製作可持續使用的底片機販售，第一年就賺進200萬元（約台幣6400萬元），現在也成立了新公司，準備進軍美國市場。

根據《每日郵報》報導，澳洲女大生麥迪森（Madison Stefanis）在2019年以50美元（約台幣1629元）的材料，做出一台底片相機，沒想到最後在臉書上竟以250美元（約台幣8146元）售出，而且還有許多人爭相下標，她只好又花了一星期再做出10台，結果同樣熱銷，這也讓麥迪森發現底片機的龐大商機。

後來她花了一年的時間，成立「35mm Co」網站，一邊收購轉賣復古底片機的同時，也持續研發可持續使用的底片機。最後成功在去年8月推出新款Reloader復古底片機，售價僅99元（約台幣3225元），替換底片也只要19.95元（約台幣650元），至今已創造超過200萬元的銷售額。

麥迪森說，雖然現在市面上有很多售價低廉的底片相機，但全都是用完即丟的拋棄式相機，對於環境保育來說非常不友善，現在她的品牌準備進軍美國市場，還會和乳癌基金會合作。她說，創業就是做就對了，「我身邊很多人想創業，可是卻對此感到害怕，但我想說，最糟糕的事就是失敗而已。」

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