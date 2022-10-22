時隔15年！日澳簽署新安保共同宣言　未明言提中國「1原因」曝

▲澳洲總理艾班尼斯與日本首相岸田文雄。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本首相岸田文雄出訪澳洲珀斯，並與澳洲總理艾班尼斯舉行日澳高峰會議，兩人結束會談後，時隔15年再度簽署了新的國家安全保障共同宣言，內容強調維持國際秩序的重要性，並承諾舉行聯合訓練、加強日本自衛隊與澳洲軍隊的交流合作，被認為是在制衡中國近日的海上霸權行為。而共同宣言中未明言中國，則是與中共舉行20大的敏感時機有關。

根據《日本放送協會》報導，岸田文雄與艾班尼斯日本時間22日上午11時展開為時約2個小時的日澳高峰會議，針對中國近來的海上霸權行為，兩人在會議中承諾，將強化兩國間的互動、加強國防合作，並重申「自由且開放的印太平洋」的重要性。

此外，兩人也共同協商，將維持液化天然氣、輕金屬等重要能源資源的穩定供應。事實上，日本有高達90%以上的能源需求都仰賴進口，然而自從俄羅斯2月入侵烏克蘭後，能源價格飆漲，對其造成極大影響，因此岸田文雄在會談中強調了從澳洲穩定進口能源的重要性。

會議結束後，兩人簽署安全保障合作的共同宣言，內容中明確指出維持國際秩序的重要性，且相互協議，一旦出現危及日澳兩國或是周遭地區的緊急狀態，將會互相進行對應措施。此外，兩國也將實施聯合訓練，強化自衛隊與澳軍的合作。

岸田文雄在會後的記者會上表示，「新的宣言是展現安全保障與國防合作未來10年方向性的羅盤，日澳關係的紐帶將更加強大。」

根據《日經亞洲評論》報導，岸田文雄與艾班尼斯皆未在共同宣言上明確提到中國，被認為是仍在關注北京當局的外交政策以及中國國家主席習近平連任後可能出現的變化。

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