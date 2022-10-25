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超瘋！高雄洲際酒店「免費住」送早晚餐　義大天悅對中數字享5折

▲高雄洲際酒店推出《星級密探召集令》，招募百位神秘客，免費體驗一泊二食的星級密探生活。（圖／高雄洲際酒店提供）

▲高雄洲際酒店招募百位神秘客，免費體驗一泊二食的星級密探生活。（圖／高雄洲際酒店提供）

記者許宥孺／高雄報導

真的免費！高雄洲際酒店開幕滿周年，將招募百名神秘客「免費住一晚」，更豪送晚餐和早餐，只要上粉絲專頁報名，就有機會錄取「最夢幻職業」。義大天悅飯店迎來12周年，即日起至12月30日，雙人成行每人只要1218元，身分證有「1、2、8」，周六入住只需要加價500元。

▲▼高雄洲際酒店《星級密探召集令》招募百位神秘客，免費入住酒店指定房型，體驗智慧型奢華旅宿。 。（圖／高雄洲際酒店提供）

▲▼即日起上網填寫資料，有機會錄取最夢幻職業，到星級酒店住一晚 。（圖／高雄洲際酒店提供）

▲▼高雄洲際酒店《星級密探召集令》招募百位神秘客，免費入住酒店指定房型，體驗智慧型奢華旅宿。 。（圖／高雄洲際酒店提供）

看好疫後國際觀光量能，高雄洲際酒店開幕滿周年之際，宣布海選百位星級密探，可以免費住宿一晚，並享有主題式Gala Dinner餐酒晚宴及全自助式經典早餐，餐酒晚宴設計置入智慧型互動遊戲和豐富獎項，鼓勵賓客回饋意見。

即日起至11月4日，只要上高雄洲際酒店粉絲專頁上點擊連結，「應徵最夢幻職業」，就有機會錄取，填寫新會員編號還享三倍獲選機率，每位獲選者還可攜1人同行，入住期間也可使用室內恆溫泳池及水療池。

▲▼義大天悅飯店。（圖／義大天悅飯店提供）

▲義大天悅飯店位於渡假勝地。（圖／義大天悅飯店提供）

義大天悅飯歡慶12周年，即日起至12月30日止推出「1218週年慶」住房專案，雙人成行每人1218元即可入住雅緻雙人房一晚(不含早餐)。

如果身份證字號上有「1、2、8」任二碼，再享升等家庭房或早餐加購優惠等好禮。另外，原本週六入住每房須再加價1,000元，若身份證尾數是「1、2、8」任一數字，則享有半價優惠，只要加價500元，每日限量10間，精省價格，就算周末也能輕鬆玩。

▲▼義大天悅飯店。（圖／義大天悅飯店提供）

▲義大天悅飯店溫馨家庭房。（圖／義大天悅飯店提供）

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