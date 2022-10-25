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大陸 大陸焦點 特派現場

二十大後鬆綁？南方航空宣佈：有序恢復港澳台地區航線

▲▼飛機，南方航空，春運，過年，返鄉，旅遊。（圖／CFP）

▲南方航空宣布，南航國際及港澳台地區航線將有序恢復。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸國家衛健委25日公布，昨日（24日）新增205例為本土病例，875例無症狀感染者，合計1080例，逾八成個案為無症狀感染。此外，南方航空宣布，南航國際及港澳台地區航線將有序恢復。

南方航空24日宣布，將於12月1日起恢復廣州至紐約客運航線，每週有一班往返航班。廣州至紐約航線是繼廣州至洛杉磯航線和廣州至多倫多航線後，南航在北美運營的第3條航線。廣州至紐約航線的復航，將為留學生、商務人士等出行美國提供便利。

近期，南航國際及港澳台地區航線有序恢復，截至10月20日，南航已復航多條熱門航線，包括武漢至伊斯坦布爾/香港、烏魯木齊至阿拉木圖/比什凱克/杜尚別/塔什幹、深圳至莫斯科/杜拜、廣州至杜拜/倫敦/法蘭克福、瀋陽至首爾/香港等13條航線。

此外，本月起，東方航空、南方航空、海南航空等先後發布新季度航班計劃，宣布恢復多條國際航線來往亞歐美等地。

10月30日起，東航將開始執行冬春季航班計劃，將在青島始發客運航班通達北京、上海、西安、昆明、廣州、深圳、武漢、成都、杭州、南京等41個國內城市，通達韓國首爾，日本東京、大阪，杜拜等4個國際城市。

大陸衛健委通報顯示，新增205例為本土病例，包括山西70例，廣東33例，內蒙古21例，北京18例，陝西17例，湖南11例，新疆9例，河南6例，四川4例，天津、浙江各3例，安徽、雲南各2例，江蘇、福建、山東、重慶、貴州、西藏各1例。

新增875例本土無症狀感染者，分別來自新疆、內蒙古、湖南、山西、陝西、廣東等26個省市自治區。

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