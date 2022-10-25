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馬英九喊「票投國民黨才沒戰爭」　 矢板明夫提1比喻：頭腦有問題

▲▼馬英九出席「戴錫欽競選總部成立大會」 。（圖／記者李毓康攝）

▲前總統馬英九（中） 。（資料照／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／綜合報導

中共20大落幕，當中決議修訂黨章，並寫入反對台獨。前總統馬英九指出，這並不意外，並強調票投國民黨，兩岸才不會有戰爭。對此，日本產經新聞台北支局長矢板明夫表示，「中國是狼，台灣是羊」，狼吃羊是天性，但羊若認為溝通就可以不被吃掉，那是羊的頭腦有問題。

中共20大會上全體同意「首次」把堅決反對台獨、堅定不移貫徹一國兩制等內容寫入黨章。中共中央總書記習近平發表重要談話時也強調，大會達到統一思想、堅定信心等目的，全面推進中華民族偉大復興進行戰略謀劃。

馬英九指出，中共二十大修訂黨章寫入台灣獨立，這顯示兩岸關係惡化，自己執政8年間，兩岸不會打仗，還簽署了23個協議，西元2015年還與中國領導人習近平在新加坡會面，談論如何和平解決兩岸爭端，顯示兩岸和平是可以做到的。

馬英九認為，民進黨執政就做不到兩岸和平，唯有這次選舉讓國民黨大勝，才有可能在兩年後讓國民黨拿回政權，只有國民黨執政，兩岸才不會打仗。

矢板明夫於電視節目《鄭知道了》說，狼吃羊是天性，但羊若認為溝通就可以不被吃掉，那是羊的頭腦有問題，台灣作為羊，只能把自己的柵欄高柱牆，並跟獵人搞好關係，提高狼攻擊羊的風險，至於溝通完全不可能，不管是選什麼黨，都一定要抗共保台。

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