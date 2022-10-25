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大陸 大陸焦點 特派現場

2022東方美谷國際化妝品大會11月開幕

記者趙禕/上海報導

集聚了上海市1/3以上的化妝品企業，產業規模接近700億元，位在上海市奉賢區已經成為上海規模最大、全中國大陸知名度最高的化妝品集聚地之一。在連續舉辦四屆之後，第五屆東方美谷國際化妝品大會即將在11月8日到11月10日再次展開。

▲東方美谷國際化妝品大會今天發布了大會相關內容。（圖／記者趙禕攝）

▲東方美谷國際化妝品大會今天發布了大會相關內容。（圖／記者趙禕攝）

過去幾屆的東方美谷國際化妝品大會都吸引了眾多全球化妝品知名品牌、專業組織、研發機構、產業鏈配套企業的積極參與，而今年東方美谷國際化妝品大會也將有一系列重要的活動，包括在大會開幕式上，將創新啟動東方美谷元宇宙展廳；宣讀國家智慧財產權局關於在奉設立化妝品智慧財產權快速維權中心的批文；授牌上海市特色產業園區（美妝）；發佈2022東方美谷藍皮書等。

▲奉賢區副區長厲蕾介紹今年大會的活動內容。（圖／記者趙禕攝）

▲奉賢區副區長厲蕾介紹今年大會的活動內容。（圖／記者趙禕攝）

大會期間還將舉辦「美妝科技賦能品牌新未來」黑科技發佈會、「美麗有法．創新有道」政策法規高峰論壇、「美麗拯救地球」的綠色低碳循環發展論壇、「東西無界．引領美妝時尚潮流」中意美妝主題論壇、「聚新聚潮．美麗出道」美麗消費高峰論壇、「數字賦能新經濟．美谷持續向未來」美谷論道產業賦能高峰論壇、「創新引領發展．科技築就未來」化妝品技術創新高峰論壇等七場分論壇，探討全球化妝品行業新技術、新趨勢、新發展。

今年大會期間，市藥品監管局將以貫徹落實《條例》及相關配套法規文件為主線，圍繞鼓勵支持化妝品研究和創新、落實化妝品生產品質管制規範、推進化妝品生產數位化轉型、加強化妝品原料管理、規範化妝品廣告宣傳等行業關注的內容。

▲上海市藥品監督管理局副局長趙燕君。（圖／記者趙禕攝）

▲上海市藥品監督管理局副局長趙燕君。（圖／記者趙禕攝）

2021年度上海全市化妝品商品零售額1754億元，同比增長15.7%，占全市社會消費品零售總額比重約達10%。2021年度全市化妝品批發銷售額累計實現2798億元，同比增長15.2%。美容化妝品、洗護用品累計進口額591億元，同比增長12.4%。上海將推動「上海購物」與「上海製造」品牌聯動發展，培育支持本土化妝品牌推出老牌新品和新牌新品，積極推動化妝品產業高品質發展。

▲上海市商務委副主任劉敏介紹相關數據。（圖／記者趙禕攝）

▲上海市商務委副主任劉敏介紹相關數據。（圖／記者趙禕攝）

為了幫助企業更高效的保障知識產權，即將成立的上海奉賢（化妝品）智慧財產權快速維權中心已經基本完成了機構設置、人員招聘、場地建設和制度設計等各項籌建工作，運行後的中心將面向化妝品產業開展智慧財產權快速協同保護，進一步支持當地優勢特色產業創新發展，保護創新積極性，構建良好的營商環境，支持區域經濟平穩健康發展。

▲上海市智慧財產權局副局長余晨介紹上海首家國家級快速維權中心的等籌備情況。（圖／記者趙禕攝）

▲上海市智慧財產權局副局長余晨介紹上海首家國家級快速維權中心的等籌備情況。（圖／記者趙禕攝）

東方美谷是上海市奉賢區重點打造的產業品牌，聚焦美麗大健康產業，把總部經濟、文化創意、旅遊休閒、電子商務、體育運動、金融服務、時尚產業、奢侈品等跨界產業整合形成一個以美麗健康產業為核心，多種產業共生共贏的「美麗健康產業聯盟」，形成一個全區域覆蓋、全功能整合、全產業配套、全要素服務的「都市產業生態圈」。自啟動以來，吸引了許多國際知名化妝品企業到這裡投資發展，形成集聚效應；根據奉賢區副區長厲蕾介紹，最新品牌價值評估，「東方美谷」品牌價值總額已超280億元。

▲知名化妝品企業東森自然美也在這裡投資建設高端研發中心及先進的觀光工廠。（圖／記者趙禕攝）

▲知名化妝品企業東森自然美也在這裡投資建設高端研發中心及先進的觀光工廠。（圖／記者趙禕攝）

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