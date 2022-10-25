雨中競飆讓人妻瞬間母湯！雪佛蘭跑車撞爛　車主沒保險慘了

記者陳以昇／新北報導

新北市土城區中央路日前一名駕駛疑似與另一部黑色雪佛蘭跑車在大雨中競速，卻因天雨路滑，跑車瞬間打滑自撞中央分隔島，引擎蓋還冒出白煙，事後行車記錄器影片在網路瘋傳，只聽到駕駛老婆在旁嬌喊「不要跟他玩啦，老公」，便見黑車發生事故，警方表示，黑車駕駛自撞未傷及用路人，車主無保險要自行處理事故車。

▲▼黑色雪佛蘭從外側道行駛而過，沒想到天雨路滑自撞分隔島 。（圖／記者陳以昇翻攝）

網友在臉書「爆廢公社二館」分享一段行車記錄器影片，影片中駕駛23日下午2時許，在土城區中央路與另一部黑色雪佛蘭雙門跑車在大雨中競速，同車駕駛的老婆嬌喊「不要跟他玩啦，老公」，下一秒，黑車要從外側車道切回內側時，疑天雨路滑失控衝撞中央分隔島，車頭嚴重毀損，引擎蓋還冒出白煙。

警方表示，當時接獲民眾報案趕抵現場，僅看到黑色雪佛蘭跑車，34歲姚姓駕駛表示沿著中央路三段要往土城，因天雨行駛過積水路面，車子不慎打滑失控，才會撞上分隔島，幸好整起事故無人受傷，表示車子沒有保險，車損部分會自行處理，隨即請拖吊車協助拖離現場。

從事貿易進口車車商表示，從影片看來，應該是美國雪佛蘭C7 Z51 4K雙門跑車，新車價大約200多萬台幣，由於台灣取得零件困難，維修要待料，以外觀車損來看，幾十萬跑不掉。

▼雪佛蘭黑色跑車自撞後引擎蓋冒出白煙 。（圖／翻攝爆廢公社二館）