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日月潭消防分隊新建廳舍和雲梯車到位　消防救災能量大幅提升

▲日月潭消防分隊新建廳舍於6日落成啟用。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲日月潭消防分隊新建廳舍於6日落成啟用。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

耗資逾5000萬的南投縣政府消防局第二大隊日月潭分隊新建廳舍，歷經近3年施工後終於落成啟用；縣長林明溱表示，南投是觀光大縣，日月潭的風光明媚更是遠近馳名，新消防廳舍完成後，能為日月潭地區及往來埔里、水里的遊客提供更快速的服務，確保民眾生命財產安全。

啟用典禮於6日舉辦，由林明溱主持，消防局簡報介紹新建廳舍源由、概況及設計理念；縣議員王秋淑、謝明謀、魚池鄉長劉啟帆、縣府消防局長林聰吉、建設處副處長陳錫慶等都到場一同剪綵。

▲日月潭消防分隊新建廳舍於6日落成啟用。（圖／記者高堂堯翻攝）

縣府消防局指出，日月潭分隊原有廳舍為民國70年興建完成的鋼筋混凝土建築物，迄今已逾40年，分隊轄區位於日月潭風景區，負責水社、日月、頭社、武登4村的緊急救護案件，另須支援信義鄉潭南村，轄內高樓飯店林立；但舊有廳舍位於水社碼頭附近，觀光客非常多，既有空間卻甚狹小、無法停放大型救災車輛，且在九二一地震後龜裂漏水，難免影響到救災出動的時效性。

▲日月潭消防分隊新建廳舍於6日落成啟用。（圖／記者高堂堯翻攝）

林明溱表示，在縣府、中央及地方民意代表支持下順利取得水社村中山路245號的用地，並編列總經費5044萬元，新建4層樓高、總樓地板面積473坪的廳舍，工程於108年12月16日動工興建；如今啟用後，除提供優質辦公環境，針對高樓飯店繁多的日月潭環境，也另編列約3000萬元購買雲梯車，提升救災救難的效率。

謝明謀指出，日月潭高樓林立，雲梯車可升高至32公尺，提供近9層樓高的救助服務，對飯店型救災有很大的幫助，感謝縣府的用心；劉啟帆除感謝縣長支持廳舍新建，也感謝消防弟兄平時對登山、火災事故的付出奉獻，相信新廳舍的落成對鄉親來說是一大福音。

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