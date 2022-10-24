達美樂推萬聖限定「輪盤披薩」　只有1片加鬼椒「辣度高出百倍」

▲為迎接萬聖節，達美樂推出「萬聖限定輪盤披薩」，其中1片加了鬼椒讓消費者「搗蛋」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

為迎接萬聖節，達美樂推出「萬聖限定輪盤披薩」，讓消費者在吃披薩也能搗蛋、感受驚喜，整個披薩當中只有其中一片加了鬼椒（Bhut Jolokia），辣度高出幾百倍，墨西哥披薩粉絲不可錯過！

台灣達美樂說明，如果要以量化食物辛辣度的斯科維爾單位，一般墨西哥辣椒從2500到8000不等，而鬼椒在855,000到1,040,000之間。 換句話說，如果比較每個辣椒品種的低極端和高極端，鬼椒至少比一般辣椒還辣100倍以上，可能比Jalapeños辣400倍以上。

而達美樂一般的「超級墨西哥披薩」醃製的墨西哥辣椒，比新鮮的更為溫和，所以差異更大。幸運的是，「萬聖限定輪盤披薩」只用一小撮鬼椒醬，所以在這個俄羅斯輪盤賭中得到驚喜的人，不至於遭受難以忍受的痛苦。

「萬聖限定輪盤披薩」即日起到11月6日可訂購，到店外帶一個只要半價（小/215元，大/325元) ，為了避免消費者可能會將萬聖限定輪盤披薩與其他搞混，業者也貼心使用一個特殊的貼紙，貼於盒上，清楚地將披薩明確標示為「萬聖限定輪盤披薩」，以免不吃辣的朋友被搗蛋。

同步即日起只要上達美樂官方粉絲團及IG，貼文分享食用萬聖限定輪盤披薩的驚喜（驚嚇）片刻，就有機會得到「免費披薩券」，下載達美樂APP或加入網路會員訂購，還可累績紅利換贈品或折現。

▲必勝客推出3款超狂「私廚料理級」比薩。（圖／業者提供）

另外，人氣速食品牌「必勝客」強勢推出3款超狂「私廚料理級」比薩，不僅有壽喜燒雪花牛、松露海鮮起司等口味，還首度把世界4大名醬之一「巴黎卡非醬」加入比薩當中，打造「法式卡非海陸比薩」，再搭配BBQ烤肉、新鮮大蝦等料，大口咬下香氣十足，即日起至11月14日限時開賣，且只在45間門市買得到。

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