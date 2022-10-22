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萬聖節限定！巧克力驚喜盒變幸運籤筒　超市量販應景零食一次看

▲▼全聯萬聖節推出多款期間限定商品。（圖／業者提供）

▲為迎接萬聖節，全聯等各大超市、量販推出限定商品。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

為迎接月底萬聖節，全台各大超市、量販也推出相關商品，無論是變裝、零食等全搜羅，其中city’super引進的日本巧克力品牌ROYCE’也推出「萬聖節驚喜盒」，除了有104枚限定包裝巧克力，還化身幸運籤筒。而全聯集結各種橘色萬聖節元素，更網羅生鮮、咖哩、糖果、零食、甜點麵包、咖啡等，推出期間限定包裝及口味。

▲▼city’super引進的日本巧克力品牌ROYCE’ 推出「萬聖節驚喜盒」等限定包裝商品。（圖／city’super提供）

▲city’super引進的日本巧克力品牌ROYCE’ 推出萬聖節限定包裝商品。（圖／city’super提供）

●city’super

city’super超市引進日本巧克力品牌ROYCE’，在全台8間專櫃加上誠品南西、高雄大遠百2間快閃店，同步推出全新4款萬聖主題禮盒及巧克力。包括設計成幸運籤筒的「萬聖節驚喜盒」、以鬼屋造型為靈感設計的「巧克力袖珍盒組」、南瓜風味為基調的「萬聖節限定餅乾」、「南瓜與開心果巧克力棒」。

▲▼city’super引進的日本巧克力品牌ROYCE’ 推出「萬聖節驚喜盒」等限定包裝商品。（圖／city’super提供）

▲「萬聖節驚喜盒」有7種多達104枚萬聖限定包裝巧克力，還能變身幸運籤筒。（圖／city’super提供）

其中「萬聖節驚喜盒」有7種多達104枚萬聖限定包裝巧克力，售價1780元，外觀以獨創的五角型籤筒設計，包裝描繪萬聖節的南瓜、幽靈等經典元素，側面有3個開口，搖晃就從洞口隨機出現印有今日運勢的幸運籤巧克力，開啟每天好運到來。而鬼屋造型的「巧克力袖珍盒組」內有4種、共54枚巧克力 ，售價990元，禮盒內有6個小盒子，封面有著可愛黑貓、搗蛋南瓜、調皮幽靈等插圖。

▲▼全聯萬聖節檔期開跑。（圖／記者林育綾攝）

▲全聯集結各種橘色萬聖節元素，網羅生鮮、咖哩、糖果、零食、甜點麵包、咖啡等，推出期間限定包裝及口味。（圖／記者林育綾攝）

●全聯福利中心

全聯提供多款應景的糖果、餅乾，像是可以變化多種吃法的「阿華田雪球濃心棉花糖-巧克力麥芽」，加熱後內餡會像熔岩般爆漿流出，適合作為萬聖節的搞怪點心。波的多洋芋片推出限定版「法式洋蔥濃湯風味」，還有真魷味同樣特別與六福村萬聖節「墓碑鎮」配合聯名，購買包裝截角可享現場門票優惠。另有限量款的「浪味仙洋芋捲-美式辣切達起司口味」，不但有限定款小惡魔包裝，還有全新的美式辣切達起司口味，經典螺旋加大20%，即日起至10/31特價27元，限量1.5萬包。

▲▼全聯萬聖節檔期開跑。（圖／記者林育綾攝）

▲餅乾零食還有萬聖限定包裝。（圖／記者林育綾攝）

全聯阪急麵包也有看頭，像是「墓碑可可」、「木乃伊巧克力」麵包，搞鬼風格和巧克力風味，擄獲許多小朋友的心。即日起至10/27將推出「OFF COFFEE 女王橘紅茶咖啡」，消費者只要將茶包放入咖啡杯，再加入冰塊，等待咖啡沖泡完成，即可飲用，無痛升級免加價。今年更特別訴求「萬聖節就是要吃咖哩」，推出咖哩指定商品79折起。

●家樂福

家樂福因應萬聖節變裝，除了開賣服裝、面具，還有各種漫威角色Cosplay道具組，另外女孩最喜歡的各種公主系列服裝、寶石仗、髮飾；還有不敗經典如殭屍、海盜、骷髏等服裝配件單品，都可以在500元內輕鬆入手。

零食方面，HARIBO推出了萬聖派對分享包，還有加倍佳萬聖節限定綜合口味迷你棒棒糖袋、樂天小熊餅乾家庭號的各式萬聖分享包，都是熱門品項。

●愛買

愛買量販即日起至11 /1 祭出萬聖節限定糖果、烘焙麵包、裝扮道具、玩具優惠，許多搶眼吸睛造型零食包括東鳩萬聖節限定手指圈圈餅、派伊萬聖節版鳳梨味糖、日本卡巴萬聖節版綜合水果味軟糖
、森永萬聖節版可可味餅乾球⋯等。烘焙商品也推出萬聖節鬼怪手撕包、鬼怪波蘿麵包。

期間購買萬聖節裝扮道具，單筆滿688元，現折68元，單筆最高現折340元；還有犒賞小朋友專屬活動，玩具系列單筆滿599元，現折30元，為小朋友打造快樂萬聖節回憶。

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