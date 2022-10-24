台北市長公辦政見會下月12、15日登場　長達6小時！12人順序曝光





▲陳時中、蔣萬安、黃珊珊。（合成圖／ETtoday資料照）

記者袁茵／台北報導

九合一大選進入倒數，台北市長選戰激烈，今年一共有12名候選人。台北市選舉委員會24日表示，市長選舉公辦政見發表會將辦理2場次，分別為11月12日、11月15日上午10時舉辦，預計晚間6時才結束；由於一共有12人登記，經委員會議充分討論決議，採「一輪方式」辦理，一人發言時間為30分鐘。

台北市選舉委員會24日表示，由選委會辦理的台北市長、議員選舉公辦政見發表會，將自11月12日開始，透過台北市有線電視系統公用頻道（第3頻道），以及YouTube影音平台直播，讓選民能夠直接瞭解候選人的理念與政見。

北市選委會指出，市長選舉公辦政見發表會共辦理2場，分別於11月12日、15日上午10時舉行，預計晚間6時結束；今年共有12名市長候選人，12人均參加公辦政見發表會，考量疫情尚未結束，基於防疫與安全社交距離，經參考候選人意願，並於委員會議充分討論決議，採「一輪方式」辦理，每人發言一次，時間為30分鐘。

北市選委會提及，本次參加市長、議員政見發表會的候選人眾多，為節省候選人等候發言時間，採分時段辦理，每一時段時間為1小時。各候選人發言時段，已於10月21日候選人抽籤決定號次後接續抽定，同一時段候選人發言順序，則於政見發表會會場依時段報到順序抽籤決定。

至於議員公辦政見發表會部分，今年共有117人登記參選，共計94人參加公辦政見發表會，每人發言時間為15分鐘。北市選委會說明，會依照選舉區分別辦理6場次，訂於11月16、17、18、21、22及23日下午2時辦理，第7、8選舉區原住民議員選舉公辦政見發表會，則接續於11月21日第4選舉區公辦政見發表會後辦理。

最後，北市選委會說，各候選人政見、個人資料編印刊登於選舉公報，目前正進行選舉公報編印作業中，各區公所至遲於11月23日前，陸續將選舉公報、憲法修正案公民複決第一案公報、投票通知單派員分送到各家戶，請選民密切注意，如有遲未收到，請逕洽戶籍所在地區公所。