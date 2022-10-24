倒數7天！逛好市多得知「1權益」還能用　會員驚喜：差點忘記

▲每年8月1日至9月30日可以用多利金折抵賣場消費。（圖／記者許宥孺攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

到好市多（Costco）消費如果刷聯名卡，就會獲得多利金，但因為多利金要在指定期限內折抵，如果不清楚或忘記了，就等於浪費了累積的回饋，國泰世華就曾表示，每年至少有10萬人沒在期限內用完。就有會員日前去好市多消費，意外得知這次多利金可以用到10月底，提醒其他還沒用光的人可以去用。

據悉，每1元多利金可以折抵賣場1元刷卡金，依照規定，每年僅開放8月1日至9月30日折抵賣場消費，10月1日至31日僅能折抵年費，之後當年多利金就到期歸零。就有會員在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」表示，他23日晚上去中和好市多，「意外得知多利金一般購物折抵可以用到10月底，並非只能續年費」，便提醒其他會員，「還沒用光的記得去用囉！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲原PO提醒其他會員記得用多利金。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

貼文一出，就有人驚呼，「以為只到9月，前天去也沒幫我扣，要不是看到這則PO文，誰知道多利金還能用」、「10月底？一直以為是9月底」、「真的可以在10月底前去好市多消費、折抵完要過期的多利金嗎？主動跟收銀員提就可以了嗎？因為我的多利金還有一千多點，到10月底就要過期，還來不及使用。」

原PO也在留言處補充，「銀行APP跟最近網路資訊都說，多利金折抵一般消費只到9/30，之後沒用完只能在10月底前用來折抵年費。雖然這個社團三周之前有人說可以用到10月底，但明顯還是有人沒看到（例如我）」、「是中和的辦卡中心服務人員告知我的，應該不會有店家差異，我昨天就是一次用掉一千多點直接清零。」