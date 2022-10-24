　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

【廣編】CATCHPLAY+與LINE TV聯賣方案　全年無限看、首賣享46折超甜價

▲▼ott,CATCHPLAY+,LINE TV,全年無限看。（圖／linetv提供）

▲CATCHPLAY+與LINE TV全年無限看方案，雙平台首賣祭出破天荒超甜價全年1999元（原價46折），超划算優惠只到11月20日。

圖、文／LINE TV提供

CATCHPLAY+與LINE TV全年無限看方案，雙平台首賣祭出破天荒超甜價全年1999元（原價46折），超划算優惠只到11月20日。擁有新舊經典好片持續擴增的龐大電影庫以及獨家自製內容的CATCHPLAY+聯手各國精采影視內容無所不包的LINE TV，從強檔院線電影、熱門戲劇、到最具話題的綜藝節目，帶給會員滿滿一整年的精彩內容：https://www.catchplay.com/themes/e33b7f4f-4aa7-11ed-8658-063484a86f7e

CATCHPLAY+與LINE TV結合雙平台強檔內容，本屆金鐘獎入圍熱門戲劇節目更一次網羅，讓會員可回顧這一年的精采好戲及優質節目！除了可以在CATCHPLAY+觀賞入圍15項大獎的《俗女養成記2》、獲13項大獎提名的《良辰吉時》、入圍綜藝節目獎及綜藝節目主持人獎的《熙娣想聊》，以及本屆入圍最大贏家《茶金》外，在LINE TV亦可觀賞《斯卡羅》、《火神的眼淚》、《四樓的天堂》、《國際橋牌社》、《大嘻哈時代》、《全明星運動會》、《婚禮歌手》等獲得入圍肯定的戲劇及綜藝節目。

►「娘家益生菌」120包超優惠3740元！不能猶豫手刀快搶

ET快訊
快訊／3歲男童和姊姊玩耍　突昏迷猝死
倒數7天！逛好市多得知「1權益」還能用　會員驚喜：差點忘記
林志穎車禍後「首開千萬愛車出門」　雙頰凹陷暴瘦身形曝光
快訊／金鐘獎2天收視出爐！　她獲獎那刻衝最高
12歲女童Apple Watch狂響　醫一檢查「發現罹癌」
金鐘57追憶已故影人「漏了余苑綺」？利菁揪關鍵
習近平野心大增！　美專家：台海恐爆現代史上最慘烈戰爭
快訊／特斯拉撞飛10公尺！　桃園女騎士慘死
快訊／關指部4人拍抖音　全數遭汰除　

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

【廣編】CATCHPLAY+與LINE TV聯賣方案　全年無限看、首賣享46折超甜價

限時3天！超商「咖啡飲品＋御飯糰」優惠價來了　只要29元爽爽嗑

花8元再喝1杯！　超商「4大飲品第2杯下殺1折」剩9天

泰式綠咖哩包、德式燻腸堡都有！超商最新「異國麵包」開吃了

金鐘57／曾寶儀主持6大亮點「堪比小金馬」　「史上最強開場」高質感！串場藏洋蔥

膽小黑狗連續晚上8點吠！不久嬤過世...驚詭異巧合

金鐘57／《華燈》光女團VS蔡淑臻.陳庭妮　吳慷仁.邵雨薇「紅毯隔空放閃♥」

謝盈萱封后下跪道歉《四樓》導演　期待合作楊謹華：很強的演員！

謝盈萱飆「FXXK」社死現場XD　陳嘉玲上身...後台懊惱賠罪

楊謹華7度槓龜「出場還跌倒」老公抱抱　林心如認失落..嘆：我們不夠好嗎？

郭子乾模仿柯文哲：5男被1女幹掉XD　温昇豪錯失男主角「有小小的挫折」

曾國城虧蔡尚樺：把北半球搞成那樣！　曝金鐘超時主因「尊重每位得獎者」

姚元浩「卡式爐煮玻璃碗」爆炸　鬼鬼暴怒：你不要當主廚！

小S進場就瞪黃子佼「失望沒得獎」　造型被說輸曾寶儀：只是件黃洋裝

【廣編】CATCHPLAY+與LINE TV聯賣方案　全年無限看、首賣享46折超甜價

限時3天！超商「咖啡飲品＋御飯糰」優惠價來了　只要29元爽爽嗑

花8元再喝1杯！　超商「4大飲品第2杯下殺1折」剩9天

泰式綠咖哩包、德式燻腸堡都有！超商最新「異國麵包」開吃了

瑞芳3歲男童家中玩耍…突倒地昏迷「心跳停了」！送醫搶救不治

林襄中空跳鋼管太拼！一開腿「正面疑走光」 緊急被P圖 畫面全播出

台北5間「麻辣鍋」吃過必回訪！最好吃鴨血、生日肉蛋糕　現在就訂起來

英格蘭大嫂團極奢世界盃之旅　住10億英鎊郵輪、逛珠寶看駱駝比賽

83歲陳淑芬心律不整「心跳停止14秒」急手術！　失聯2個月近況曝光

曝召集跨部會討論兵役延長的是羅秉成　邱國正：目前協調地蠻順暢

咖啡面積全國第3！台東打造在地品牌　推出科技選豆單品咖啡

方恩格／炒作中國對台資訊戰　對台灣安全加不了分

免萬元就能飛沖繩、宿霧！華航線上旅展亮點「投票抽機票」

新北藝術滿城香登場　5校演出39場舞台劇「邀偏鄉生一起看戲」

消費熱門新聞

好市多2022黑色購物節時間曝光！

7-11起司系列麵包熱熱吃超銷魂

限時超商「咖啡飲品＋御飯糰」優惠價

超商連9天「4大飲品第2杯1折喝」

速食店「小華堡免費送」只有5天

超商「大杯拿鐵33元」爽喝3天！

家長嘆抗蟎不易！從洗衣就要把關

超商最新「異國麵包」開吃了！

Sony機種加碼優惠最高省萬元

超商開放登記台北熊好券5步驟搞定

5種禁忌水果別亂吃　幫你找回天菜臉

限時2天！到全聯買菜送1袋香蕉

排隊搶看坤達下廚「德國雙人」祭出超狂優惠

超商限時特大美式下殺40元、拿鐵50元

更多熱門

相關新聞

Netflix、YouTube大不同

Netflix、YouTube大不同

數位內容界近期波動不斷，其中又以影音串流平台最為熱鬧。Disney+搶下串流龍頭，Netflix計畫推出低價廣告訂閱方案以挽留用戶，沃爾瑪旗下的影音串流服務Walmart+將與Paramount+結盟等。串流影音內容匯流引領風騷，許多新聞與科技評論家也開始比較這兩張王牌：YouTube和Netflix。

愛奇藝在台高層千萬薪資曝　范立達等3人願協商

愛奇藝在台高層千萬薪資曝　范立達等3人願協商

森林王子張泰山首選推薦Sony BRAVIA

森林王子張泰山首選推薦Sony BRAVIA

鴻海加入Netflix合作計畫！　旗下工業富聯OTT產品全球出貨量逾6000萬

鴻海加入Netflix合作計畫！　旗下工業富聯OTT產品全球出貨量逾6000萬

政府立法要避免「鸚鵡故事」現象

政府立法要避免「鸚鵡故事」現象

關鍵字：

OTTCATCHPLAY+LINE TV全年無限看

讀者迴響

熱門新聞

韓客機降落宿霧機場　衝出跑道

新娘歸寧宴消失　夫：她抽空結婚

蔡尚樺324字再發聲哭了！「喬完奶對比照」曝光

藝FUN券轉型每人1200元「18歲限定」

孫協志唱一半...「前緋聞女友」突衝上台！全場暴動當場臉紅了

「送媽媽廚餘機」超後悔！他怒：鄰居像蟑螂一直來

幼稚園午餐「白飯配魚露」！校長盜費用遭重判192年

Gino勁宥被控性侵首發聲　1句話又炎上

測速照相也欺敵　駕駛中招傻眼「雞排咧」

快訊／馬國女大生解剖死因曝！凶嫌扯謊

大韓航空班機衝出跑道　尖叫四起

網紅Gino勁宥性侵案　判刑定讞

萬華角頭開槍打老大　扯出數10億利益

專家：台海恐面臨現代史上最慘烈戰爭　每天千人亡

「千年一遇美少女」橋本環奈爆熱戀　變裝奔男星家約會

更多

最夯影音

更多
金鐘57／曾寶儀主持6大亮點「堪比小金馬」　「史上最強開場」高質感！串場藏洋蔥

金鐘57／曾寶儀主持6大亮點「堪比小金馬」　「史上最強開場」高質感！串場藏洋蔥
膽小黑狗連續晚上8點吠！不久嬤過世...驚詭異巧合

膽小黑狗連續晚上8點吠！不久嬤過世...驚詭異巧合

金鐘57／《華燈》光女團VS蔡淑臻.陳庭妮　吳慷仁.邵雨薇「紅毯隔空放閃♥」

金鐘57／《華燈》光女團VS蔡淑臻.陳庭妮　吳慷仁.邵雨薇「紅毯隔空放閃♥」

謝盈萱封后下跪道歉《四樓》導演　期待合作楊謹華：很強的演員！

謝盈萱封后下跪道歉《四樓》導演　期待合作楊謹華：很強的演員！

謝盈萱飆「FXXK」社死現場XD　陳嘉玲上身...後台懊惱賠罪

謝盈萱飆「FXXK」社死現場XD　陳嘉玲上身...後台懊惱賠罪

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面