【廣編】CATCHPLAY+與LINE TV聯賣方案　全年無限看、首賣享46折超甜價

▲CATCHPLAY+與LINE TV全年無限看方案，雙平台首賣祭出破天荒超甜價全年1999元（原價46折），超划算優惠只到11月20日。



圖、文／LINE TV提供

CATCHPLAY+與LINE TV全年無限看方案，雙平台首賣祭出破天荒超甜價全年1999元（原價46折），超划算優惠只到11月20日。擁有新舊經典好片持續擴增的龐大電影庫以及獨家自製內容的CATCHPLAY+聯手各國精采影視內容無所不包的LINE TV，從強檔院線電影、熱門戲劇、到最具話題的綜藝節目，帶給會員滿滿一整年的精彩內容：https://www.catchplay.com/themes/e33b7f4f-4aa7-11ed-8658-063484a86f7e。

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