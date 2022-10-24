打破七上八下！國安局：中共7常委換血「能上能下」　貫徹習意志上位

▲中共中央政治局常委名單「四上四下」。（資料照／路透社）

記者呂晏慈／台北報導

中共20屆一中全會23日選出新一屆7名政治局常委，國民黨立委陳以信24日在立法院司法及法制委員會質詢時詢問，本來預判中央政治局委員陳敏爾可能入常，但第四個上去的是北京市委書記蔡奇，為什麼？對此，國安局副局長陳進廣回應，習的意志主導相關人事及政策發展，過去改革開放這批人已經不在常委名單，而蔡非常貫徹習的命令，包括強力執行清除北京低端人口，維持社會穩定等。

陳以信今天在立法院司法及法制委員會質詢時關注，國安局長陳明通上周提出「四上四下」的可能，他肯定國安情報搜集有所掌握，但是當時私下咬耳朵的人選，跟後來看到的人名不一樣。對此，陳進廣說明，今天早上開相關會議的時候，局長要求不能再用過去傳統分析方式，掌握要更多元、全面。

陳進廣直言，中共政治局及常委人選已經打破過去「七上八下」規則，變成「能上能下」，最主要要看中國國家主席習近平政治判斷的能力，習的意志主導相關人事及政策發展，過去比較檢討清零、注重經濟發展、改革開放這批人，事實上都已經不在常委名單。

陳以信接著說，沒有猜到的不是「4個人會下來」，而是「第四個上去的是誰」，結果第四個上去的是擔任北京市委書記的蔡奇，為什麼？陳進廣回應，蔡奇是習「之江新軍」的成員，非常貫徹習的命令，例如李強貫徹上海清零政策，蔡奇也強力執行清除北京的低端人口，維持社會穩定。

至於為什麼不是同為浙江舊部屬的陳敏爾入常，陳進廣分析，確實對於名單最後出線的原因，後續要繼續觀察，需要注意的是，在下次兩會前還有兩次人大常委會，跟過去不太一樣的是，人大常委會會進用部長或者副總理，針對這些進入政治局、常委名單，可能會有一些政府部門的人事運用。

陳以信追問，讓人比較擔心的是，「四上四下」被認為是只有習強權、習核心，沒有明規則及潛規則，只有「習規則」，現在中央政治局常委李強從上海市委書記直接變成國務院總理，打破所有過去的傳統，到底改革開放路線是否一息尚存？或者奄奄一息？

對此，陳進廣表示，不排除李強會在未來兩次人大常委會會做「增補」的動作，可以去補他副總理的經歷，實際上，目前包括國際貨幣基金組織（IMF）對於中國未來經濟成長率預估是悲觀的，這部分由李強擔綱，繼續貫徹清零及經濟發展，確實在清零政策下，經濟出現衰退，國安局將關注後續會有什麼樣的政策，包括清零政策是否會做檢討等。

陳以信直言，中共新的人事佈局遊戲規則都變了，而且這份名單中沒有接班人，未來我們面對到的對手會更加複雜、台灣海峽形勢更加凶險，請國安單位加強相關研究。