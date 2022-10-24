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人言可畏！16歲少女遭網路霸凌後輕生　母控：連葬禮都發惡意訊息

▲鍵盤，鍵盤殺人，網路霸凌，電腦。（圖／視覺中國CFP）

▲網路霸凌的問題層出不窮。（示意圖／視覺中國CFP）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

在這個網路時代鍵盤殺手及霸凌層出不窮。美國一名16歲外型亮麗的冰上曲棍球校隊明星球員，因長期遭受隊友的網路霸凌，在今年8月選擇輕生。

據《紐約時報》報導，居住在佛羅里達州（State of Florida）16歲的麥肯娜．布朗（McKenna Brown），原本是名天真活潑的少女，同時也是南佛羅里達大學（University of South Florida）冰上曲棍球隊中的明星球員，但一切都在受到網路霸凌後變調。

▲外型亮麗的麥肯娜遭到網路霸凌，最終選擇輕生。（圖／翻攝自臉書「Cheryl McCormick Brown」）

▲外型亮麗的麥肯娜遭到網路霸凌，最終選擇輕生。（圖／翻攝自臉書「Cheryl McCormick Brown」）

霸凌原由是因為麥肯娜的隊上有人與男友分手，事後麥肯娜僅僅是與男方講了幾句話，就開始被那名隊友與其他人霸凌。「取消掉與她的好友關係」、「讓她一個朋友都沒有」、「一起孤立她，別跟她講話」，這些網路的霸凌訊息無情的襲擊麥肯娜，甚至洩漏她的個人信息，包括她曾在14歲時被強暴，就是為了讓她難堪。

最後，麥肯娜於今年8月時因受不了霸凌，選擇在房間中結束生命。麥肯娜的媽媽雪柔（Cheryl Brown）在整理女兒遺物時，發現了一封信，才讓這則霸凌事件公諸於世。最令母親心痛的是，她發現霸凌者竟然連女兒葬禮都能在網上留下惡意訊息，使她淚訴「霸凌者根本沒悔意」。

為了不讓再有人受害，媽媽將麥肯娜生前的社群網路留言、訊息整理後，向校方反應。校方經過調查後，上週宣布暫停3位霸凌者的冰上曲棍球隊隊員的資格。

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