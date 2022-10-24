大安森林公園「沙丁魚式人潮」塞爆！徐弘庭昨衝現場　在地人秒懂

▲林穎孟巧遇陳時中的志工團。（圖／翻攝自Facebook／林穎孟 台北市議員 ）

記者曾筠淇／綜合報導

台北第六選區「大安、文山」共有27位候選人參選，最終取13席。多位現任市議員都積極爭取連任，走上街頭拜票、請選民支持。無黨籍林穎孟就回「娘家」，還巧遇陳時中團隊；社民黨苗博雅坦言自己掃街拜票的時間不多，因為他堅持要優先質詢、審預算；國民黨徐弘庭則貼出滿滿人潮的照片，但透露「這不是選舉場」。

林穎孟昨（23）日在臉書上發文表示，雖然週末下雨，不過她還是到了龍泉市場、古亭市場向大家拜票，事實上，龍泉市長的大哥、大姐在參選初期就非常支持她，昨日「回娘家」，更令她感到開心。因此她也承諾，她要給賣東西的大哥、大姐更好的市場環境，「市場未來仍有許多需要改善、監督的工作，都請繼續交給我」。

林穎孟也透露，昨天她在市場巧遇民進黨台北市長候選人陳時中的團隊，對方比出「12」的手勢，她則比出「21」的手勢，「鏡射完全吻合！大家一起選出好市長及會監督的議員～」

▲苗博雅堅持問政優先。（圖／翻攝自Facebook／苗博雅 MiaoPoya ）

苗博雅則較為不同，她透露自己就任後，始終堅持問政優先，不論是質詢、專案報告等，她從不缺席，所以即便選舉當前，她同樣堅持質詢、審預算優先，「也因為這樣的堅持，平日在議會上班，假日才能處理選務。」

苗博雅也說，她能進行選舉活動、拜訪鄰里的時間不多，所以壓力自然更大，特別是這次27人參選，「確實人人有機會，也真的各個沒把握」。隨著議會完成2023年的總預算審查，她終於能追趕落後的選舉進度，她未來也將持續向選民報告政績、政見。

▲大安森林公園擠滿人。（圖／翻攝自Facebook／徐弘庭）

除了選舉相關活動，徐弘庭則較為不同，他在臉書上貼出一張滿滿人潮的照片，卻在文中寫道，「這不是選舉場」，原來他到了大安森林公園，參加「Pokémon GO Safari Zone：Taipei」活動。

底下網友也紛紛直呼寶可夢魅力大，「祝徐老媽抓好抓滿」、「一個寶可夢就可以淹沒大安森林公園了」、「在等皮卡丘勁舞團吧」、「不知道有抓到什麼呢」、「剛剛經過有夠多人」、「跨年倒數起來」、「所以徐議員有抓寶嗎」。

▲皮卡丘夜間舞台秀。（圖／記者陳家祥攝）

事實上，「Pokémon GO Safari Zone：Taipei」活動於10月21日至10月23日登場，若於《Pokémon GO》中購買入場券，就有機會在大安森林公園遇見平常不會在台灣出現的帕奇利茲、異色未知圖騰（T、P、E），以及在《Pokémon GO》首次登場的異色螢光魚。未購票的訓練家則可以在台北市各個角落捕捉著綠色T恤（樹果）的皮卡丘、參加超級拉帝亞斯與超級拉帝歐斯的超級團體戰。

另外，爆炸頭皮卡丘和夥伴們也在活動期間的18時30分、20時登上露天音樂台，推出熱力四射的舞蹈表演。活動為免費參加，因此也吸引滿滿人潮，看皮卡丘們萌翻全場。

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