證人現身！謝福弘密會蘇嘉全　出賣韓國瑜倒戈蔡英文

▲國民黨苗縣長候選人謝福弘（中）。（資料照／記者李毓康攝）

政治中心／綜合報導

國民黨苗縣長候選人謝福弘日前遭揭露曾會面民進黨籍的前行政院長蘇嘉全，出賣當時代表藍營競選總統的韓國瑜，倒戈支持競選連任的蔡英文。全案24日又有最新進展，前西湖鄉農會理事長蕭駿逸以及三義鄉民代表林盈富2人出面指證確實有密會，質疑謝福弘根本無法代表正藍軍。

無黨籍苗栗縣長候選人鍾東錦競選總部執行長徐廷琮因指控謝福弘密會蘇嘉全而挨告，不過，蕭駿逸今證實，109年1月4日接到前苗栗縣長傅學鵬打來的電話稱蘇嘉全在公館家中，邀請他前往一起吃午飯，順便「聊一聊」，他驅車趕往後發現除了蘇嘉全、傅學鵬外，時任農田水利會會長謝福弘也在現場。

▲前西湖鄉農會理事長蕭駿逸爆料密會為真。（圖／無黨籍苗栗縣長候選人鍾東錦競選總部提供）

蕭駿逸說，在談話過程中，蘇嘉全直言，只要大家支持蔡英文連任總統，地方上要什麼資源或有什麼需求，都可以提出來。蕭駿逸出，當天與會成員有許多是藍軍地方領袖，他大感意外，但礙於位階不高，當時就沒有多說。

林盈富則指出，傅學鵬為了展現個人在地方上的影響力，分別從18鄉鎮市找人前往，還特地要求出席者「今天不要拍照」，當天也看到謝福弘確實與會，但不曉得謝福弘除了水利會長外，當時是否兼任國民黨苗栗市黨部主委身分，如果他還擔任地方黨部要職，加上水利會系統，等於是帶槍倒戈，謝福弘做的事情，他做不出來，所以2020總統大選，他還是投給了國民黨的韓國瑜。

徐廷琮說明，傅學鵬與綠營黨政要員交好，在地方上眾所皆知，同樣曾任苗栗縣長的劉政鴻在上一次縣長選戰，也是帶兵倒向民進黨的候選人徐定禎，只有國民黨高層狀況外。

徐廷琮感嘆，歷史的教訓殷鑑不遠，民進黨為了前新竹市長林智堅，全黨挺一人，向下沉淪，如今，2名證人指證歷歷，謝福弘109年1月4日參與密會，出賣韓國瑜，同年9月底，就順利上任民進黨官派的農田水利署苗栗管理處處長一職，兩者的關係，謝福弘有必要說清楚、講明白。

徐廷琮也質疑，謝福弘這一次參選會不會又成為前縣長的傀儡？會不會再次出賣國民黨？會不會讓苗栗縣政危機重現？呼籲國民黨中央高層千萬要擦亮眼睛，全黨救一個民調遠遠落後的候選人，可能嗎？當然不可能，他們主要目的就是要拉下鍾東錦，幫助民進黨綠化苗栗，「藍皮綠骨」莫此為甚。

徐廷琮強調，地方人最了解苗栗，目前選情是「3綠打1藍」，徐定禎、謝福弘和時代力量候選人宋國鼎，這三人可說是一唱、一跳、一和，聯合起來抹黑、誣陷鍾東錦，但鍾東錦絕對不會退縮，反而會勇往直前，團結、凝聚苗栗鄉親的力量，共同抵抗綠色恐怖的入侵，呼籲鄉親做為鍾東錦的靠山，和鍾東錦一起攜手，打贏苗栗這一仗。