高雄酒駕累犯閃查緝躲進三合院　騙警「這我老家」秒被拆穿

▲吳姓男子閃避酒駕查緝躲進三合院。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名吳姓男子（53歲）22日下午3時許，酒後騎機車在路上遇到巡邏員警，他趕緊騎到路邊民宅佯稱這是自己家，員警後來發現吳男又騎著機車跑進另一間三合院，還對屋主說「警察要抓我」，希望躲一下，但員警揪出他詢問該處地址，吳男啞口無言，員警對他酒測，酒測值高達0.79毫克，依法將他送辦。

岡山分局梓官分駐所員警22日下午巡邏途經梓官區城隍巷一帶，發現吳男發現警車靠近，就立即將機車停靠路旁民宅前，並主動告知該處為他的住處，員警不疑有他便繼續向前行駛，但從後照鏡中看到吳男迅速穿越道路進入一處三合院，員警直覺有異便折返查看。

▲吳男酒測值超標。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

員警走進三合院時，見吳男躲在屋內，面對員警質疑，吳男又謊稱該處是他的老家，員警詢問該處地址時吳男因無法答辯，才乖乖坦承是飲酒後騎車，正要前往梓官城隍廟看陣頭表演時，半途遇到員警只好先躲避警方查緝。

三合院的陳姓屋主向員警表示，當時他在屋內洗東西，吳男突然闖入，問吳男要幹嘛？吳還佯稱「警察要抓我，讓我躲一下」，話才剛說完，員警便到場。

經員警對吳男實施酒測，酒測值達0.79毫克，超過法定標準值，全案於詢問後移送橋頭地檢署偵辦。警方調查，這次為吳男5年內第3度酒駕，依據新修正之道路交通管理處罰條例，須加重處罰。

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