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快訊／馬國女大生解剖「確切死因」曝光！　凶嫌枕頭悶殺是扯謊

▲▼殺馬國女、陳嫌 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲陳嫌涉嫌殺害馬國女大生，供詞謊話連篇 。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧、莊智勝／台北報導

30歲男子陳柏諺涉嫌殺害24歲馬來西亞籍蔡姓女大生，陳嫌供稱，2人是情侶關係，但他不滿蔡女交往5天就狂花他10萬元，2人因此爆發口角，盛怒之下「想嚇嚇她」，不料竟失手拿枕頭將蔡女悶殺。法醫鑑定，發現死者蔡女頸部瘀傷，且頸部骨頭有裂痕，研判應是陳嫌猛力狠掐、造成蔡女窒息身亡，與陳嫌「枕頭悶殺」說法不符。

據悉，陳嫌落網後供詞前後矛盾，疑似謊話連篇，並未吐露實情。陳嫌供稱，他與蔡女是透過IG認識，交往僅短短5天，但期間吃喝玩樂都是他出錢，讓他心生不滿，因此本月13日上午11點多雙方爆發爭執，不料失手以枕頭將人悶死，稱「我本來只是想嚇嚇她」。事後，他嚇得逃回新北家中，欲服藥輕生，但被送醫救回。

本月16日，檢察官安排在板橋殯儀館解剖釐清死因，以最速件方式送驗，短短8天報告出爐。據報告，蔡女頸部有瘀傷，且頸部骨頭有出現裂痕，研判應是單手用力猛掐才會造成骨裂；此外，死者鼻腔、氣管未發現棉絮纖維，身上也無其他掙扎外傷，確定死因並非如陳嫌所說「被枕頭悶死」，而是遭掐頸窒息身亡。

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