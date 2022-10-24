情侶清晨大吵他狂吼摔東西　被揪出是通緝犯上銬哭求原諒

▲台中一名男子酒醉後，狂罵女友、怒摔物品，當場被上銬，馬上向員警哭訴求原諒。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市一對情侶32歲徐姓男子和30歲賴姓女子，日前清晨在租屋處爭吵，徐男酒醉狂罵、怒摔物品，吵得鄰居無法安寧，氣焰囂張，賴女擔心安危反鎖房間報警，徐男見員警到場也反鎖大門，經過一番安撫，徐男終打開門，一查身份，徐男竟是酒駕通緝犯，當被銬上手銬時，徐男反而哭訴請求原諒，「我沒錢繳10萬元啊」，最後仍被送辦。

台中市警五分局北屯所警員李瑋、許佑新日前巡邏獲報，北屯區太原路與北興街口一棟租屋處有情侶爭吵，員警趕赴現場發現，徐男喝酒後情緒不穩，怒摔東西洩憤，賴女無法制止，將自已反鎖在房間內並報警。

警方到場時，徐男情緒激動，也將大門反鎖，拒絕讓員警進入，員警隔著大門與徐男喊話，一度僵持不下，並準備聯繫消防隊到場破門，所幸徐男情緒較為平穩後，自行開門讓警方進入。

警方一查徐男身份，竟是去年10月因不能安全駕駛案遭判刑，得易科罰金10萬元，但遲未繳納由新北地檢署發布之通緝犯，徐男雙手被銬上手銬時，酒意全消，聲淚俱下的哭訴，他繳不出罰金，更擔心被關，警方不為所動，除規勸徐男面對該有的處罰之外，並依規定將其帶返所移送新北地檢署。