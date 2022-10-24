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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

1年內發生戰爭機率？　國安局提3點分析：不排除「以戰逼統」

▲▼立法院外交及國防委員會 國防部副部長王信龍 國安局副局長陳進廣 僑委會委員長童振源。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國安局副局長陳進廣。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

中共20大閉幕，習近平正式進入擔任中共總書記的第三個5年任期。對於兩岸是否有可能在1年內發生戰爭，國安局副局長陳進廣24日表示，「我們不排除它為了轉移內部的某些壓力，去做以戰逼統、逼和的策略」，國安局對任何策略都謹慎評估、掌握，所有評估都是依據事實預警及相關徵候的掌握。

國民黨立委曾銘宗今天上午在立法院司法及法制委員會質詢時關注，習近平進入第三任期後，國安局如何評估對台灣可能的影響？陳進廣提出3點分析說，第一，從人事及常委名單中可以看到，不僅沒有女性，而且打破過去「七上八下」的規則，名單可以看出貫徹習近平的個人意志，變成「能上能下」，以個人忠誠為主要判斷；第二，從人事上去看政策，外界一般認為，過去包括李克強、汪洋對於經濟改革開放的支持度，會對習近平有所制衡，但是這次的名單比較偏向於「之江新軍」成員，比較重視所謂的安全，尤其其提出內部安全、獨立自主的路線，可能是後續要觀察的。

至於對台部分，陳進廣說明，第三，中共將反台獨列入黨章，從常委會成員來看，多有對台、東部戰區的經驗，相關成員也有一些越戰的經驗，基本上針對中共對台可能採取的行動，國安局分不同的想定，都列入密切的觀察，但有一點特別要注意：當中共發生內部問題的時候，可能透過外部問題來轉移，過去中國大陸經濟常常都是兩位數的成長，但現在經濟成長處於衰退的狀況，包括整個社會控制的問題，例如四通橋事件顯示出社會破口，「不排除它為了轉移內部某些社會問題跟經濟問題，會採取外部的動作去轉移」。

曾銘宗追問，中國大陸過去重視經濟發展，但近一年來已經不太重視經濟發展，完全偏向安全及維穩，這個路線是否繼續維持？陳進廣正面答覆稱是，尤其提出「中國式的現代化」有別於西方對其限制；曾銘宗詢問，兩岸1年內發生戰爭的機率高不高？陳進廣說，對於每一種可能性都要做充分的準備，尤其遇到壓迫和霸凌的時候，更應該堅定的團結內部，展現堅決防衛的決心，「我們不排除它為了轉移內部的某些壓力，去做以戰逼統、逼和的策略」，國安局對任何策略都謹慎評估、掌握。

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