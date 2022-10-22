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寶寶打預防針！護理師拿針頭「老公真情1反應」　老婆傻：超丟臉

▲▼ 。（圖／翻攝爆怨公社）

▲女兒打針沒哭，老爸卻噴淚了，衝擊畫面讓原PO看傻眼。（圖／翻攝爆怨公社）

網搜小組／劉維榛報導

上輩子情人挨針，哪個爸爸不心疼！一名女網友笑稱，最近帶著女兒去打針，老公卻喊話想替寶寶挨針，隨即被護理師拒絕，但鬧劇還沒完，順利打完針後，原PO卻發現老公偷偷流淚，讓她哭笑不得直呼「挨針的沒哭，沒挨針的卻哭了？真的超級丟臉的！」

一名女網友在臉書《爆怨公社》透露，某天帶著寶寶接種預防針，到了診間後，護理師拿著針頭準備施打時，老公卻忽然求問「請問我可以代替寶寶打針嗎？」想也知道當然不可能，怎料老公卻上演哀情戲碼。

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原PO傻眼直呼，打完針後，老公自顧自走在前方，時不時還催促喊快一點，結果她一仔細看老公臉上竟掛著兩行眼淚，讓原PO翻白眼笑虧，「挨針的沒哭，沒挨針的卻哭了？我看以後你負責載我們到停車場就好了，真的超級丟臉的！」

文章曝光後，釣出一票老爸心疼喊話，「我家的爸爸剛剛自首說...他也有去廁所哭」、「完全能體會！昨天我女兒挨針都感覺比自己打還痛啊」、「我抱著女兒打完卡介苗也跑去廁所掉淚啦，你們不懂女兒控當下要多心疼有多心疼」、「一樣！默默哭泣」。

另一票網友則笑回，「一定是女兒才這樣，如果是兒子應該會叫他堅強不要哭」、「最早孩子都是我抱著打針，只有一次故意讓老婆抱著孩子，結果一針下去，母子都哭了，這下子好了，一次要安撫兩隻」、「針確定沒扎到拔拔嗎」。

▼網也有秒懂。（圖／翻攝爆怨公社）

▲▼ 。（圖／翻攝爆怨公社）

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