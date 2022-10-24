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媽媽花450帶女兒剪髮「像狗啃的」　謎之背影照曝慘痛代價

▲▼媽媽花450帶女兒剪髮「像狗啃的」　謎之背影照曝慘痛代價。（圖／爆怨公社）

▲媽媽花450帶女兒剪髮，讓網友驚呼「像狗啃的」。（圖／爆怨公社）

網搜小組／柯沛辰報導

好的髮型師帶你改頭換面，但若遇到功力不佳的髮型師，恐怕只能自求多福了。一名媽媽在臉書發文表示，最近花了450元帶女兒去髮廊剪髮，沒想到成果慘不忍睹。照片曝光後，網友們看完也驚呆，不禁直呼「好像狗啃的！」掀起熱議。

原PO在臉書社團「爆怨公社」貼出2張照片，從中可見女孩的髮尾長度參差不齊，中間那一撮「尾巴」尤為突兀，還嚴重開叉，整體層次雜亂無章，「瀏海更是驚人...小女孩不給拍...現在只能每天夾起來等長長」。

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原PO爆怨，當初她聽設計師說得天花亂墜，說把自己女兒剪得多好多好。她信以為真，把女兒帶去對方的髮廊剪，付了「學生剪髮200+洗髮250」，沒想到竟然踩雷，「我知道我女兒頭髮多，你好歹外觀也剪齊一點...照片是回來1-2天後，洗過呈現的樣子。」

許多網友看完紛紛驚呼，「終於知道『狗啃的』是真的」、「居然是花錢剪的」、「明明有很棒的髮量跟髮質，被糟蹋成這樣」、「這是在找客人練技術嗎」、「為什麼要留一條尾巴」、「百元理髮都比他強」、「我自己剪都沒這麼醜」、「妹妹一定心靈受創」、「有裝潢的髮廊還剪成這樣」、「一分錢一分貨」、「可以求償3000了」。

▼原PO無奈地說，這已經是女兒「梳順後最自然的樣子」。（圖／爆怨公社）

▲▼媽媽花450帶女兒剪髮「像狗啃的」　謎之背影照曝慘痛代價。（圖／爆怨公社）

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