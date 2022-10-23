柯志恩參加光復健行活動　強調「和平」為最大公約數

▲國民黨高雄市長候選人柯志恩今（23）日上午前往高雄國家體育場，參加「台灣加油逗陣走」健行活動。（圖／柯志恩競選辦公室提供，下同）



政治中心／綜合報導

國民黨高雄市長候選人柯志恩今（23）日上午前往高雄國家體育場，與中國國民黨主席朱立倫，以及議長曾麗燕、副議長陸淑美、市議員童燕珍、黃柏霖、陳麗珍、陳玫娟、李雅芬、李眉蓁、黃紹庭、市議員候選人白喬茵以及多位黨籍里長一同參加「台灣加油逗陣走」健行活動。

柯志恩和朱主席與在場近千名民眾逐一問候，原本的開場活動瞬間變成小型的造勢會現場，民眾紛紛比出三號手勢，呼喊「凍蒜」聲不斷。在週日一大早，民眾仍自發到場共襄盛舉，再度展現了國民黨候選人的團結與柯志恩的高人氣。

柯志恩與在場嘉賓齊唱國歌，國旗歌，揭開活動序幕。柯志恩表示，很開心參與健走活動，一同慶祝台灣光復77週年。看到國旗冉冉上升，現場青天白日旗海飄揚，心中感到澎湃激昂。柯志恩強調，「沒有中華民國，就沒有今天的台灣」，作為建立中華民國的政黨，守護自由民主、捍衛主權、維護和平是國民黨的最大共識，未來一定會守護我們的國家，認真為人民拚好日子。柯志恩也向在場民眾懇託，支持所有國民黨籍的市議員候選人，同時市長投給3號，讓高雄「換新衫」。

柯志恩與在場所有民眾一起熱身，無論是深蹲、有氧舞蹈等都難不倒她，展現出她和諧的韻律感。柯志恩說，一早起來陪著大家運動，馬上就有滿滿精神，正好為滿檔的行程揭開序幕。帶領著健行隊伍，繞行體育場一圈，沿途上柯一路與民眾聊天，展現與市民互動零距離。柯志恩說，跟大家一起漫步、聊天，感覺蠻好的。政治人物本來就應該跟人民站在一起，共同向前行，為民眾盡心服務。