陳時中北市支持度曾超過8成！　她嘆：選成這樣要怪誰？

▲民進黨台北市長候選人陳時中。（資料照／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨台北市長候選人陳時中民調多次墊底，同黨立委高嘉瑜表示，內部民調看下來，陳時中跟國民黨的對手蔣萬安兩人其實在伯仲之間，也認為蔣萬安非常幸福，「什麼都不用做就等著要當選」。對此，國民黨台北市議員游淑慧反批，過去陳時中於衛福部長任內擔任疫情指揮官，在台北的支持度也超過8成，如果民眾肯定過去兩年的防疫作為，那他就可以躺著選，而現在選成這樣，「要怪誰？」

游淑慧說，蔣萬安被說在這次選戰很輕鬆，什麼努力都不用，靠著過去藍大於綠的基礎，在台北市長選戰就有一定民調，但請問陳時中做對什麼？怎麼會到處被嗆？

游淑慧批評，過去兩年多，陳時中挾著防疫之名，每天強迫全台民眾都要看他、聽他，成為全台灣知名度和曝光度最高的政治人物，連小學裡面都有可能有他的照片，那時候陳時中在台北的支持度也超過8成，哪裡來的藍大於綠和艱困？

游淑慧指出，有這麼好的局和基礎，還有府院黨的力量，陳時中還選成這樣，其實這次選舉，說穿了就是為民進黨執政的防疫作為打成績，如果過去做對了，選起來也就很輕鬆，「陳時中的負評，與他人無尤。不是別人有沒有做什麼，而是陳時中做錯什麼」。