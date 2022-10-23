　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳時中北市支持度曾超過8成！　她嘆：選成這樣要怪誰？

▲▼民進黨台北市長參選人陳時中舉行「健康・樂活・共好」寵物政策記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨台北市長候選人陳時中。（資料照／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨台北市長候選人陳時中民調多次墊底，同黨立委高嘉瑜表示，內部民調看下來，陳時中跟國民黨的對手蔣萬安兩人其實在伯仲之間，也認為蔣萬安非常幸福，「什麼都不用做就等著要當選」。對此，國民黨台北市議員游淑慧反批，過去陳時中於衛福部長任內擔任疫情指揮官，在台北的支持度也超過8成，如果民眾肯定過去兩年的防疫作為，那他就可以躺著選，而現在選成這樣，「要怪誰？」

游淑慧說，蔣萬安被說在這次選戰很輕鬆，什麼努力都不用，靠著過去藍大於綠的基礎，在台北市長選戰就有一定民調，但請問陳時中做對什麼？怎麼會到處被嗆？

游淑慧批評，過去兩年多，陳時中挾著防疫之名，每天強迫全台民眾都要看他、聽他，成為全台灣知名度和曝光度最高的政治人物，連小學裡面都有可能有他的照片，那時候陳時中在台北的支持度也超過8成，哪裡來的藍大於綠和艱困？

游淑慧指出，有這麼好的局和基礎，還有府院黨的力量，陳時中還選成這樣，其實這次選舉，說穿了就是為民進黨執政的防疫作為打成績，如果過去做對了，選起來也就很輕鬆，「陳時中的負評，與他人無尤。不是別人有沒有做什麼，而是陳時中做錯什麼」。

►化妝助攻神器！LED高清日光化妝鏡1280元

ET快訊
12歲以下累計37死！4個月男嬰「高燒2天」不治
比賽贏了！女「嗨到掀衣」雙球彈出　男粉轉身搶拍
連5天低於4萬例！　羅一鈞：近期可望脫離高原期
快訊／今增65死、本土+35322！　4個月男嬰敗血症死亡
快訊／「台中追通緝犯」遭撞！小隊長脊椎骨折　嫌犯跑了
遺物是回憶！桌壞堅不拆　女主淚崩：我在等他回來修
「晚安小雞」直播遭圍毆！　宣布：探險無限期暫停

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

直擊／韓國瑜現身韓粉嗨翻　舞台前被堵塞「蔣萬安在旁乾等」　

韓國瑜輔選金句連發…驚爆立委跑攤吼「快煩死了」：我不能講是誰

陳時中北市支持度曾超過8成！　她嘆：選成這樣要怪誰？

韓國瑜譏陳時中愁眉苦臉沒選票　「選民會認為是否欠你錢沒還」

選情纏鬥！傳邀林錦昌、姚人多助拳　陳時中：廣邀好朋友

德國「人權委員會」抵台　蔡英文明接見6德跨黨派國會議員

陳時中簽名畫作遭棄回收區？　黃珊珊：珍惜每個人送的禮物

波波牙醫爭議！陳時中任內放寬現喊反對　黃珊珊：好漢做事不敢當

堤外有人車就不關水門？　黃珊珊批陳時中「搞清楚再來講」

揭民進黨執政「9大敗行劣跡」　吳子嘉嗆蔡英文諷刺

膽小黑狗連續晚上8點吠！不久嬤過世...驚詭異巧合

黃子佼1分險勝小S：就是贏了！　送孟耿如驚喜「比Lulu愛馬仕貴」

金鐘57／艾成.明金成.朱俐靜突現大銀幕　邵雨薇.温昇豪全哭了

謝盈萱《四樓的天堂》封視后　上台謝成《俗女》...逼出Fxxk

金鐘57／炎亞綸「中韓英」三聲道超流利　同台韓《第六感》PD...問出送命題XD

具俊曄：我的小姨子是最美der　小S揪「下次穿一樣的禮服」

又男生？爸見褲裝臉超尬　老婆拿出小裙子他秒燦笑

吳宗憲虧Lulu得獎：我讓妳委屈了！　駁斥不敬業反嗆「拿納稅人錢拍戲」

讓寶寶自己睡在戶外！　滿是嬰兒車的丹麥街頭

小S「紅毯第一尖」VS蔡尚樺大爆乳　帥哥超多..還引發「Lulu送包之亂」

直擊／韓國瑜現身韓粉嗨翻　舞台前被堵塞「蔣萬安在旁乾等」　

韓國瑜輔選金句連發…驚爆立委跑攤吼「快煩死了」：我不能講是誰

陳時中北市支持度曾超過8成！　她嘆：選成這樣要怪誰？

韓國瑜譏陳時中愁眉苦臉沒選票　「選民會認為是否欠你錢沒還」

選情纏鬥！傳邀林錦昌、姚人多助拳　陳時中：廣邀好朋友

德國「人權委員會」抵台　蔡英文明接見6德跨黨派國會議員

陳時中簽名畫作遭棄回收區？　黃珊珊：珍惜每個人送的禮物

波波牙醫爭議！陳時中任內放寬現喊反對　黃珊珊：好漢做事不敢當

堤外有人車就不關水門？　黃珊珊批陳時中「搞清楚再來講」

揭民進黨執政「9大敗行劣跡」　吳子嘉嗆蔡英文諷刺

12歲以下累計37死！4個月大男嬰「高燒40度2天」敗血症不治

直擊／韓國瑜現身韓粉嗨翻　舞台前被堵塞「蔣萬安在旁乾等」　

連續4天病例數低於4萬例！羅一鈞：近期可望脫離高原期

2022 PASIWALI Festival　國內外原民卡司大集合

到金門大橋看美景！鴻華「國人研發」Model T電巴交車試營運

韓國瑜輔選金句連發…驚爆立委跑攤吼「快煩死了」：我不能講是誰

「我叫你閉嘴」安親班助教巴頭+兩度掐脖　男童家長氣炸開告

99%的人都做錯的牙齒護理方法　飲料想喝就喝根本就是蛀牙殺手

中國商業利益龐雜　馬斯克疑間接涉入對台軍事行動

快訊／今增65死、本土+35322！4個月大男嬰敗血症死亡

白點衝出！小孩翻圈險撞車　大聖爺救命影片曝

政治熱門新聞

「蔡英文把停損點訂在台北市」　施正鋒預言九合一大選結局

陳時中說重話！　若當選市長「堤外有人車，絕不關水門」

蔡英文讚金鐘視帝陳亞蘭　多元是最珍貴價值

韓國瑜同框蔣萬安金句盤點！　2天6造勢成「王牌助選員」

資策會鼓勵高虹安出國進修？內部信件曝

謝龍介合體韓國瑜6萬人爆場：綠色執政已爛

周玉蔻打完第4劑「這裡」狂抽痛　急求救李秉穎

傳基層醞釀抗議「波波牙醫」　陳時中：我是關後門的人

嘉市議員最狂候選人！「中空」抽籤

即／高雄議員死亡之組抽籤　她喊「可以胖不能壞」

嗆陳時中「不關水門」外行　正妹議員候選人：淹水再後悔？

陳其邁競總成立湧5萬人　柯志恩酸金脈多

不裝了！「白眼女神」站陳其邁競選大會

同台蔣萬安「韓流」再起？　陳時中：希望有暖流啦

更多熱門

相關新聞

韓國瑜譏陳時中愁眉苦臉沒選票　「選民會認為是否欠你錢沒還」

韓國瑜譏陳時中愁眉苦臉沒選票　「選民會認為是否欠你錢沒還」

台北市議員候選人戴錫欽競選總部今（23日）成立，黨主席朱立倫、前總統馬英九、前高雄市長韓國瑜及台北市長候選人蔣萬安先後站台，其中韓與蔣同台時還再飆金句。韓國瑜向民進黨台北市長候選人陳時中喊話，愁眉苦臉沒有選票，當你要跟選民握手的時候，選民會說「我是不是欠你的錢沒有還啊」。

選情纏鬥！傳邀林錦昌、姚人多助拳　陳時中：廣邀好朋友

選情纏鬥！傳邀林錦昌、姚人多助拳　陳時中：廣邀好朋友

陳畫遭棄回收區？　黃：珍惜禮物

陳畫遭棄回收區？　黃：珍惜禮物

波波爭議　黃酸陳：好漢做事不敢當

波波爭議　黃酸陳：好漢做事不敢當

黃珊珊批陳時中「搞清楚再來講」

黃珊珊批陳時中「搞清楚再來講」

關鍵字：

陳時中2022九合一大選2022台北市長蔣萬安黃珊珊

讀者迴響

熱門新聞

《華燈》入圍11項全滅！最大獎敗給這一部

楊謹華演技強卻7度槓龜！網提「她這部戲」沒拿最扯

《華燈》入圍11獎全滅網傻眼！「評審揭真正原因」

NBA爆發嚴重衝突！熱火前鋒抱摔對手

謝盈萱「金鐘爆粗口」下跪道歉

金鐘獎／曾寶儀突點名「最大遺珠」！

《華燈》全滅！林心如失落　霍建華暖送愛心安慰

「送媽媽廚餘機」超後悔！他怒：鄰居像蟑螂一直來

楊謹華慶功宴一出場「跌坐在地」嚇到林心如

「晚安小雞」遭毆打！夜闖台南某中學直播遇惡煞

狗單獨關在車內　她見螢幕6字笑了

和女同事上床！女友原諒「我不介意」　他嚇傻

阿翰降肉金鐘開場被讚100分！曾寶儀揭拍攝秘辛

高中生神還原橡膠果實！粉絲喊價1億

「沒柯佳嬿」還是擦身視后！楊謹華台下反應成亮點

更多

最夯影音

更多
膽小黑狗連續晚上8點吠！不久嬤過世...驚詭異巧合

膽小黑狗連續晚上8點吠！不久嬤過世...驚詭異巧合
黃子佼1分險勝小S：就是贏了！　送孟耿如驚喜「比Lulu愛馬仕貴」

黃子佼1分險勝小S：就是贏了！　送孟耿如驚喜「比Lulu愛馬仕貴」

金鐘57／艾成.明金成.朱俐靜突現大銀幕　邵雨薇.温昇豪全哭了

金鐘57／艾成.明金成.朱俐靜突現大銀幕　邵雨薇.温昇豪全哭了

謝盈萱《四樓的天堂》封視后　上台謝成《俗女》...逼出Fxxk

謝盈萱《四樓的天堂》封視后　上台謝成《俗女》...逼出Fxxk

金鐘57／炎亞綸「中韓英」三聲道超流利　同台韓《第六感》PD...問出送命題XD

金鐘57／炎亞綸「中韓英」三聲道超流利　同台韓《第六感》PD...問出送命題XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面