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社會 社會焦點 保障人權

國道路隊長遭罰3000怒公審！國道警嘆「裡外不是人」　幫P圖3字酸爆

▲▼BMW駕駛怨速限內走國道竟罰3000元　15分鐘狂吸千人譙爆「烏龜路隊長」（圖／翻攝自爆料公社）

▲BMW駕駛怨速限內走國道竟罰3000元，遭網友一致砲轟。（圖／翻攝自爆料公社）

記者閔文昱／綜合報導

一名BMW車主20日在臉書社團貼出罰單抱怨，他上月行駛在國道時明明在速限內沒有超速，卻被開罰3000元，讓他完全無法接受，不料卻被發友發現他在內側車道行速僅92公里，引發一面倒砲轟。對此，國道警也PO當時烏龜車行駛畫面，並在該車前方P上3個「龜」字，酸度爆表。

根據BMW車主的罰單內容，可以看見他被開罰的原因是「行駛高速公路未依規定行駛車道者─小型車未以規定之最高速度行駛內側車道，速限110公里，行速92公里」。當時畫面也顯示，該BMW前方幾乎整條道路淨空，而後方則至少緊跟了5台車輛，明顯擋住其他車輛，臉書「國道公路警察局」也在該車前方車道上，P圖3個「龜」字，狠酸這名車主。

▲國道警臉書小編PO出BMW龜速照。（圖／翻攝自Facebook／國道公路警察局」）

▲國道警臉書小編PO出BMW龜速照。（圖／翻攝自Facebook／國道公路警察局」）

針對BMW車主事後在臉書發文討拍，國道警小編也無奈表示，紅斑馬又被爆料，內側開92公里就取締，被罰3千是否太嚴格，「呃…啊你們時不時留言說都沒在取締，結果現在被人家爆料，然後怪我們太嚴格，真是裡外不是人。」

小編透露，居然還有留言稱，自己也被拍還申訴，警察都是為了賺業績，提醒各位別被搶錢，讓他不禁感嘆「唉…真是心太累，是說你們到底有多憤慨，留言用噴的，小編都來不及看。」最後也hashtag提醒，真的不是你眼花，國家級攝影師天天都上工，慢速車不要佔用内車道，「我很乖我不當路隊長」。

貼文曝光後，不少網友紛紛留言「支持確實執法讓交通安全順暢」、「支持取締內線龜速車」、「三寶的世界，永遠都是別人的錯，前陣子還看到一篇，速限90的路上，他開70，然後上網抱怨別人開太快」、「太棒了，以後請長官多多抓內線車速不足的車輛，辛苦了」、「不要跟自私的人說道理，因為他們不懂」。

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