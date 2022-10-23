螞蟻「極恐怖」真實特寫照出爐！　一票人嚇慘：惡夢

▲顯微鏡下的螞蟻臉部特寫，嚇壞不少網友！（圖／翻攝自Eugenijus Kavaliauskas臉書）

記者邱晟軒／綜合報導

第48屆Nikon 顯微世界攝影比賽（Small World Photomicrography Competition）日前公布最新得獎名單。今年總共有72個國家、超過1300件作品參賽，其中一幅螞蟻特寫照引發網路瘋傳，不少人驚呼「惡夢」。

今年一幅來自立陶宛攝影師 Eugenijus Kavaliauskas的螞蟻頭部特寫照，引發網友熱議。攝影師透過顯微鏡，並運用「視錯覺」的效果，在特定的角度下捕捉到了螞蟻頭部特寫，複雜的面部結構，令人嘖嘖稱奇。這幅螞蟻特寫照獲得了獲得「與眾不同印象」獎（Image of Distinction）。

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不少網友在臉書、推特上轉發螞蟻特寫照，並紛紛驚呼「好了，以後不小心踩死沒有愧疚了」、「你說是龍我也相信」、「這樣看確實恐怖，但其實觸角後面才是牠的眼睛」、「反正你們也看不見，就隨便長一下」。

事實上，照片中看似是血紅雙眼的部位，其實是螞蟻觸角天線和身體的關節，它真正的眼睛應位在更靠後，被照片的漸暈所籠罩。

▼攝影師Kavaliauskas常在臉書分享攝影作品。（圖／翻攝自Eugenijus Kavaliauskas臉書）