陸「夸父一號」太陽探測衛星成功發射　聚焦觀察「一磁兩爆」活動

▲大陸首顆先進天基太陽天文台衛星「夸父一號」成功發射。（圖／翻攝央視）

記者魏有德／綜合報導

大陸首顆綜合性太陽探測衛星「夸父一號」昨（9）日發射成功，研究目標將聚焦太陽磁場、太陽耀斑和日冕物質拋射等「一磁兩暴」行為。透過對太陽活動的研究，可就形成、演化、相互作用和可能存在的因果關係進行科學分析，進而為人類在航太、通訊等領域的空間災害預防上提供警示和安全保護。

▲「夸父一號」衛星。（示意圖／翻攝央視）

《新華社》報導，10月9日7時43分，我國（中國大陸）在酒泉衛星發射中心使用長征二號丁運載火箭，成功將先進天基太陽天文台衛星（夸父一號）發射升空，衛星順利進入預定軌道，發射任務獲得圓滿成功。

「夸父一號」是由大陸太陽物理學家自主提出的綜合性太陽探測專用衛星，是大陸中科院空間科學先導專項繼「悟空」、「墨子號」、「慧眼」、「實踐十號」、「太極一號」及「懷柔一號」後，在「羲和號」太陽探測實驗衛星的基礎上，研發發射的最新一枚太空科學衛星。

由於太陽活動具有週期性，每11年為一個週期，2024至2025年將迎來下一個太陽活動高峰。「夸父一號」將利用太陽活動第25周峰年的時機，以「一磁兩暴」為科學目標開展觀測。「一磁」就是太陽磁場，「兩暴」則是太陽上兩類最劇烈的爆發現象「太陽耀斑和日冕物質拋射」。

「夸父一號」設計壽命4年，將運行在距離地面約720公里的太陽同步晨昏軌道，藉由搭載全日面矢量磁象儀、萊曼阿爾法太陽望遠鏡和太陽硬X射線成像儀三台有效載荷。三台載荷相互配合，可以實現在一顆近地衛星平台上對太陽磁場、太陽耀斑非熱輻射、日冕物質拋射日面形成和近日面傳播的同時觀測。借助萊曼阿爾法太陽望遠鏡，科學家將首次在萊曼阿爾法波段實現全日面和近日冕的同時觀測。